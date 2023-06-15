Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Traktir Pebulu Tangkis Taiwan Ini Makan Bakso di Sela-Sela Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |02:22 WIB
Momen Kocak Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Traktir Pebulu Tangkis Taiwan Ini Makan Bakso di Sela-Sela Indonesia Open 2023
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan ketika tampil di Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
MOMEN kocak Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan traktir pebulu tangkis Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-lin makan bakso di sela-sela Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Taiwan itu sempat mencuri perhatian setelah mengunggah video tengah makan bakso bareng tim ganda putra Tanah Air.

Video tersebut diunggah Lee Yang melalui Instagram Stories-nya, @leeyang0812. Dalam video tersebut, Lee/Wang terlihat makan bakso bersama tiga ganda putra Indonesia dan pelatih Aryono Miranat.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

(Momen Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan traktir Lee Yang/Wang Chi Lin makan bakso)

Adapun tiga ganda putra Indonesia yang dimaksud yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Alhasil, unggahan tersebut mencuri perhatian pencinta bulu tangkis Tanah Air.

Pencinta bulu tangkis Indonesia ingin tahu maksud dari makan bersama itu. Terlebih, mereka makan di sebuah restoran bakso yang cukup sering disambangi pebulu tangkis Tanah Air di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Menanggapi hal tersebut, ganda putra Indonesia yakni Bagas Maulana/Shohibul Fikri pun mengungkap cerita di balik makan bakso bareng Lee Yang/Wang Chi-lin. Semua itu berawal dari latihan bersama yang mereka lakukan pada Selasa (13/6/2023) lalu sebelum tampil di 32 besar pada Rabu (14/6/2023) kemarin.

"Ya awalnya saya juga enggak tau, waktu itu kan latihan tiga pasang, trus ada mereka satu pasang. Oh taunya mereka mau ikut gabung dan udah izin, ya sudah gabung latihan bareng," ucap Shohibul Fikri kepada MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Rabu (14/6/2023).

