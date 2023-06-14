Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rahmat Erwin Abdullah Harumkan Nama Indonesia, Sabet 3 Medali Emas Sekaligus di Grand Prix IWF Kuba 2023!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:37 WIB
Rahmat Erwin Abdullah Harumkan Nama Indonesia, Sabet 3 Medali Emas Sekaligus di Grand Prix IWF Kuba 2023!
Rahmat Erwin Abdullah kembali bawa harum nama Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

HAVANA – Atlet angkat berat Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses membawa harum nama Indonesia. Pasalnya, dia berhasil menyabet tiga medali emas di Grand Prix International Weighlifting Federation (IWF) Kuba 2023.

Pencapaian manis itu diukir Rahmat kala berlaga di Pabexpo Exhibition Complex, Havana, Kuba, pada Rabu (14/6/2023) pagi WIB. Rahmat meraih tiga emas setelah menang dalam angkatan snatch, clean & jerk, dan total angkatan.

Rahmat Erwin

Pada angkatan snatch, Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 156 kilogram (kg). Dengan beban seberat itu, Rahmat sukses mengalahkan lifter Turkmenistan, Torayev Gaygysyz (144 kg), dan wakil Kanada, Samuel Guertin (140 kg).

Hebatnya, Rahmat hanya turun satu kilogram setelah mencetak angkatan terbaiknya di SEA Games Kamboja 2023. Kala itu, lifter asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu sukses mengangkat beban seberat 157 kg.

Kemudian, Rahmat juga merajai angkatan clean & jerk yang diketahui menjadi andalannya selama ini. Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 202 kg, yang hampir memecahkan rekor dunia milik lifter Bulgaria Carlos Nasar di angka 209 kg.

Keunggulan dalam angkatan snatch dan clean & jerk membuat Rahmat menang secara total angkatan. Tercatat, atlet berusia 22 tahun itu berhasil mengangkat beban seberat 358 kg, jauh dari Gaygysyz (319 kg), dan Guertin (313 kg).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement