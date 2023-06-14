Dibantu Kruk saat Saksikan Indonesia Open 2023, Christian Adinata Beri Update soal Cedera Lututnya

DIBANTU kruk saat saksikan Indonesia Open 2023, tunggal putra Tanah Air, Christian Adinata beri update soal cedera lututnya. Christian mengatakan kalau kondisinya saat ini sudah membaik.

Seperti diketahui, Christian Adinata mengalami cedera ketika tampil di semifinal Malaysia Masters 2023. Christian divonis menderita cedera parah dengan ligamen tempurung lututnya robek.

Setelah menjalani masa pemulihan lebih dari dua pekan, Christian sudah bisa berdiri dan berjalan. Akan tetapi, dia dibantu kruk atau penyangga kaki. Kendati demikian, dia tetap menyaksikan Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta untuk memberi dukungan kepada rekan-rekannya yang tampil.

Setelahnya, Christian Adinata pun membeberkan kondisi terkininya. Dia mengatakan kalau cederanya sudah mulai membaik dan akan belajar untuk menekuk kakinya setelah dianjurkan tidak boleh menekuk selama tiga minggu.

"Ya puji Tuhan semakin hari semakin baik. Kemarin setelah kejadian dari tim dokter PBSI, dari prof Nicholas menganjurkan untuk enggak boleh ditekuk kan selama tiga minggu," ucap Christian saat ditemui MNC Portal Indonesia di Istora Senayan.

"Ini sekarang udah masuk 2,5 minggu, jadi nanti hari minggu udah mulai tiga minggu. Jadi minggu depan mulai belajar buat nekuk kakinya. Setelah bisa nekuk nanti baru penguatan untuk ototnya. Setelah ototnya udah kuat baru balik ke lapangan," lanjutnya.