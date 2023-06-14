Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Indonesia Open 2023 Hari Ini Rabu 14 Juni 2023: Termasuk Anthony Ginting, 7 Utusan Merah Putih Menang!

Anthony Sinisuka Ginting dan 6 wakil Indonesia berhasil menang di 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL lengkap wakil Indonesia di Indonesia Open 2023 hari ini, Rabu 14 Juni 2023 sudah dapat diketahui. Dari 11 utusan Merah Putih, tujuh di antaranya berhasil meraih kemenangan dan berhak melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2023.

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting merupakan tunggal putra Indonesia yang berhasil menang hari ini. Jonatan Christie berhadapan dengan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama.

Berlaga di depan publik sendiri, Jonatan Christie tampil menggila. Ia sukses membungkam Kenta dengan skor 21-17 dan 21-10.

Mengikuti jejak Jonatan Christie, ada Anthony Sinisuka Ginting, yang berhasil menuai kemenangan. Pebulu tangkis asal Cimahi itu tampil apik mengandaskan wakil Denmark, Hans-Kristian Vittinghus.

Ginting menang dalam dua gim atas Hans-Kristian Vittinghus. Pebulu tangkis nomor dua dunia itu tak kesulitan hingga menutup kemenangan 21-8 dan 21-10 atas utusan Denmark itu.

Sayangnya, keberhasilan dua tunggal putra itu, tidak diikuti Chico Aura Dwi. Ia kalah dalam dua gim dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, 15-21 dan 21-23.

Sementara itu ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses mendulang kemenangan. Pasangan berjuluk The Daddies itu membungkam wakil Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren dalam dua gim, 21-16 dan 21-17.

Kesuksesan Ahsan/Hendra juga diikuti oleh satu ganda putra Indonesia lainnya, yaitu Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. Mereka menang atas wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy, 21-15, 13-21, dan 21-14.