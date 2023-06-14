Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Beberkan Penyebab Takluk di 32 Besar Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:05 WIB
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Beberkan Penyebab Takluk di 32 Besar Indonesia Open 2023
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle beberkan penyebab tersingkir di 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beberkan penyebab takluk di 32 besar Indonesia Open 2023. Dejan/Gloria mengaku mengaku kalau mereka terlalu bermain terburu-buru.

Seperti diketahui, Dejan/Gloria harus tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2023. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023), Dejan/Gloria ditumbangkan wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung lewat dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 17-21.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle

Menanggapi kekalahan itu, Dejan/Gloria mengatakan telah mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik mereka. Akan tetapi, pasangan PB Djarum itu bermain kurang sabar sehingga banyak melakukan kesalahan.

“Alhamdulillah kita menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Lawan hari ini memang bermain cukup bagus, mereka lebih siap mungkin daripada kita. Kita sudah mencoba yang terbaik, sudah mempelajari mereka juga, sudah diskusi juga sama pelatih, tapi hasilnya belum maksimal,” kata Dejan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, Rabu (14/6/2023).

“Ya mungkin terlalu buru-buru kali ya, jadi kita kayak kepengen cepet matiin lawan atau gimana gitu jadi momennya enggak pas, terlalu memaksakan mungkin,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement