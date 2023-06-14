Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Beberkan Penyebab Takluk di 32 Besar Indonesia Open 2023

GANDA campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beberkan penyebab takluk di 32 besar Indonesia Open 2023. Dejan/Gloria mengaku mengaku kalau mereka terlalu bermain terburu-buru.

Seperti diketahui, Dejan/Gloria harus tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2023. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023), Dejan/Gloria ditumbangkan wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung lewat dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 17-21.

Menanggapi kekalahan itu, Dejan/Gloria mengatakan telah mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik mereka. Akan tetapi, pasangan PB Djarum itu bermain kurang sabar sehingga banyak melakukan kesalahan.

“Alhamdulillah kita menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Lawan hari ini memang bermain cukup bagus, mereka lebih siap mungkin daripada kita. Kita sudah mencoba yang terbaik, sudah mempelajari mereka juga, sudah diskusi juga sama pelatih, tapi hasilnya belum maksimal,” kata Dejan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, Rabu (14/6/2023).

“Ya mungkin terlalu buru-buru kali ya, jadi kita kayak kepengen cepet matiin lawan atau gimana gitu jadi momennya enggak pas, terlalu memaksakan mungkin,” tambahnya.