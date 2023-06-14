Indonesia Open 2023: Jonatan Christie Senang Bukan Main Bungkam Kanta Tsuneyama di Istora Senayan

JONATAN Christie sukses mendulang kemenangan di partai pembuka Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis 25 tahun itu menang dua gim langsung atas wakil Jepang, Kanta Tsuneyama dalam dua gim 21-17 dan 21-10.

Bagi Jonatan Christie kemenangan itu sangat penting. Apalgi, dirinya bisa mengamankan hasil positif di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta.

"Kalau target khusus karena (terakhir) bermain di Istora, rasa tidak ada. Kita tiap pertandingan, di manapun sebenarnya melakukan yang terbaik. Apalagi ini level Super 1000 pertama untuk Road to Olympic," ungkap atlet yang akrab disapa Jojo, Rabu (14/6/2023).

Jojo pun mengaku bahwa bermain di Istora Senayan menambah semangat saat bermain di lapangan. Dukungan dari para pendukung di venue tersebut menjadi energi lebih bagi atlet Indonesia.

"Dibilang nyaman (bermain di Istora), sih, sebenarnya bukan nyaman. Hanya saja semangatnya lebih berkali-kali lipat karena dukungan dari penonton," ujarnya.

"Kita atlet Indonesia bangga juga membawa nama Indonesia dan bermain di Indonesia, serta didukung penonton yang luar biasa. Jadi, lebih ke semangatnya, sih, yang naik berkali-kali lipat,” timpalnya.