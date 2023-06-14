Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2023: Jonatan Christie Senang Bukan Main Bungkam Kanta Tsuneyama di Istora Senayan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:32 WIB
Indonesia Open 2023: Jonatan Christie Senang Bukan Main Bungkam Kanta Tsuneyama di Istora Senayan
Jonatan Christie lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie sukses mendulang kemenangan di partai pembuka Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis 25 tahun itu menang dua gim langsung atas wakil Jepang, Kanta Tsuneyama dalam dua gim 21-17 dan 21-10.

Bagi Jonatan Christie kemenangan itu sangat penting. Apalgi, dirinya bisa mengamankan hasil positif di hadapan publik Istora Senayan, Jakarta.

 Jonatan Christie

"Kalau target khusus karena (terakhir) bermain di Istora, rasa tidak ada. Kita tiap pertandingan, di manapun sebenarnya melakukan yang terbaik. Apalagi ini level Super 1000 pertama untuk Road to Olympic," ungkap atlet yang akrab disapa Jojo, Rabu (14/6/2023).

Jojo pun mengaku bahwa bermain di Istora Senayan menambah semangat saat bermain di lapangan. Dukungan dari para pendukung di venue tersebut menjadi energi lebih bagi atlet Indonesia.

"Dibilang nyaman (bermain di Istora), sih, sebenarnya bukan nyaman. Hanya saja semangatnya lebih berkali-kali lipat karena dukungan dari penonton," ujarnya.

"Kita atlet Indonesia bangga juga membawa nama Indonesia dan bermain di Indonesia, serta didukung penonton yang luar biasa. Jadi, lebih ke semangatnya, sih, yang naik berkali-kali lipat,” timpalnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement