Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Menangi Duel Sengit, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lolos ke 16 Besar!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:05 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Menangi Duel Sengit, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lolos ke 16 Besar!
Pramudya/Yeremia lolos ke 16 besar usai menangi duel sengit kontra wakil Inggris (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lanjutan Indonesia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Dari sektor ganda putra, wakil Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Pramudya Yeremia berhasil mengatasi perlawanan dari wakil Inggris Ben Lane/Sean Vendy.

Pramudya/Yeremia mendapat perlawanan sengit dari Lane/Vendy. Sempat unggul di gim pertama Pramudya/Yeremia kecolongan di set kedua. Namun, Pramudya/Yeremia berhasil menang 21-15 dan 13-21 dan 21-14.

Hasil itu membawa Pramudya/Yeremia melenggang ke 16 besar Indonesia Open 2023. Nantinya, mereka bakal bersua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pramudya/Yeremia

Pramudya/Yeremia memulai laga dengan kecolongan empat poin terlebih dahulu. Mereka tertinggal 0-4 pada awal gim pertama.

Pramudya/Yeremia kemudian mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor berimbang 5-5, 6-6, dan 7-7.

Pasangan Indonesia itu akhirnya berhasil menjauh meninggalkan Ben/Sean. Interval gim pertama berakhir dengan skor 11-7 bagi Pramudya/Yeremia.

Selepas rehat, Ben/Sean tampil cukup baik dan meraih poin demi poin hingga akhirnya kedudukan menjadi imbang. Setelah tertinggal empat poin, mereka menyamakan skor hingga 11-11.

Tak ingin kecolongan gim pertama, Pramudya/Yeremia bangkit dan kembali menjauh hingga unggul 15-11. Secara perlahan, mereka sukse menjaga keunggulan dan mencuri gim pertama dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement