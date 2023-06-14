Hasil Indonesia Open 2023: Menangi Duel Sengit, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lolos ke 16 Besar!

Pramudya/Yeremia lolos ke 16 besar usai menangi duel sengit kontra wakil Inggris (Foto: PBSI)

HASIL lanjutan Indonesia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Dari sektor ganda putra, wakil Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Pramudya Yeremia berhasil mengatasi perlawanan dari wakil Inggris Ben Lane/Sean Vendy.

Pramudya/Yeremia mendapat perlawanan sengit dari Lane/Vendy. Sempat unggul di gim pertama Pramudya/Yeremia kecolongan di set kedua. Namun, Pramudya/Yeremia berhasil menang 21-15 dan 13-21 dan 21-14.

Hasil itu membawa Pramudya/Yeremia melenggang ke 16 besar Indonesia Open 2023. Nantinya, mereka bakal bersua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pramudya/Yeremia memulai laga dengan kecolongan empat poin terlebih dahulu. Mereka tertinggal 0-4 pada awal gim pertama.

Pramudya/Yeremia kemudian mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor berimbang 5-5, 6-6, dan 7-7.

Pasangan Indonesia itu akhirnya berhasil menjauh meninggalkan Ben/Sean. Interval gim pertama berakhir dengan skor 11-7 bagi Pramudya/Yeremia.

Selepas rehat, Ben/Sean tampil cukup baik dan meraih poin demi poin hingga akhirnya kedudukan menjadi imbang. Setelah tertinggal empat poin, mereka menyamakan skor hingga 11-11.

Tak ingin kecolongan gim pertama, Pramudya/Yeremia bangkit dan kembali menjauh hingga unggul 15-11. Secara perlahan, mereka sukse menjaga keunggulan dan mencuri gim pertama dengan skor 21-15.