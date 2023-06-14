Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Disikat Pasangan Korea Selatan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:55 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Disikat Pasangan Korea Selatan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper!
Dejan/Gloria gagal melangkah ke 16 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 sektor ganda campuran sudah dapat diketahui. Bermain di Istora Senayan, Jakarta Rabu (14/6/2023) sore WIB, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle menyerah dari wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dalam dua gim 15-21 dan 17-21.

Dengan hasil tersebut, Dejan/Gloria angkat koper lebih awal di turnamen Super 1000 itu. Sementara Seo/Chae melenggang ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang laga antara wakil Jepang, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya, kontra Robin Tabeling/Selena Piek dari Belanda.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle

Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan buruk. Mereka kesulitan mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 2-6.

Akan tetapi, pelan tapi pasti pasangan non pelatnas itu mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 6-6 dan kemudian memimpin 10-7. Sayangnya, mereka melakukan error yang menbuat Seo/Chae mengejar di angka 10-10 dan bahkan berbalik unggul 11-10.

Pertarungan sengit terjadi usai rehat di mana kedua pasangan saling jual beli serangan lewat smash-smash tajam. Namun, Seo/Chae bermain lebih efektif sehingga bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 16-12.

Memasuki poin-poin kritis, Dejan/Gloria berusaha untuk memberikan perlawanan tetapi serangan mereka sangat sulit menembus pertahanan lawan dan justru mudah dihantam oleh serangan lawan. Alhasil, mereka kalah 15-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement