Hasil Indonesia Open 2023: Disikat Pasangan Korea Selatan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper!

HASIL Indonesia Open 2023 sektor ganda campuran sudah dapat diketahui. Bermain di Istora Senayan, Jakarta Rabu (14/6/2023) sore WIB, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle menyerah dari wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dalam dua gim 15-21 dan 17-21.

Dengan hasil tersebut, Dejan/Gloria angkat koper lebih awal di turnamen Super 1000 itu. Sementara Seo/Chae melenggang ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang laga antara wakil Jepang, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya, kontra Robin Tabeling/Selena Piek dari Belanda.

Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan buruk. Mereka kesulitan mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 2-6.

Akan tetapi, pelan tapi pasti pasangan non pelatnas itu mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 6-6 dan kemudian memimpin 10-7. Sayangnya, mereka melakukan error yang menbuat Seo/Chae mengejar di angka 10-10 dan bahkan berbalik unggul 11-10.

Pertarungan sengit terjadi usai rehat di mana kedua pasangan saling jual beli serangan lewat smash-smash tajam. Namun, Seo/Chae bermain lebih efektif sehingga bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 16-12.

Memasuki poin-poin kritis, Dejan/Gloria berusaha untuk memberikan perlawanan tetapi serangan mereka sangat sulit menembus pertahanan lawan dan justru mudah dihantam oleh serangan lawan. Alhasil, mereka kalah 15-21 di gim pertama.