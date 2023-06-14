5 Pebulu Tangkis Cantik yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023, Nomor 1 Pujaan Hati Ganda Putra Ranking Satu Dunia!

SEBANYAK 5 pebulu tangkis cantik yang curi perhatian di Indonesia Open 2023 akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Ya, turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2023 tengah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, dari 13 sampai 18 Juni 2023.

Hingga hari ini, Rabu (14/6/2023), ajang Indonesia Open 2023 memasuki hari kedua yang masih menggelar pertandingan babak 32 besar. Menariknya, dari sekian banyak atlet bulu tangkis yang mentas di turnamen BWF level Super 1000 itu, setidaknya ada lima pebulu tangkis cantik yang curi perhatian. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Cantik yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023:

5. Chiharu Shida





Pebulu tangkis cantik yang curi perhatian di Indonesia Open 2023 untuk urutan kelima adalah Chiharu Shida. Atlet asal Jepang ini memiliki paras yang manis dan menawan hingga mampu membuat banyak pencinta bulu tangkis khususnya laki-laki terpesona kepadanya.

Chiharu Shida ikut mentas di Indonesia Open 2023 di sektor ganda putri bersama Nami Matsuyama. Sayangnya, Nami Matsuyama/Chiharu Shida langsung takluk dari kompatriotnya, Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto di babak pertama Indonesia Open 2023.

4. Chae Yu-jung





Selanjutnya, ada Chae Yu-jung, salah satu pebulu tangkis cantik dari Korea Selatan yang juga menarik perhatian di Indonesia Open 2023. Pada ajang tersebut, Chae Yu-jung bermain di sektor ganda campuran bersama partner andalannya, yakni Seo Seung-jae.

Seo Seung-jae/Chae Yu-jung langsung akan menantang wakil Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, di babak pertama Indonesia Open 2023. Pasangan Korea Selatan itu diprediksi bakal tampil maksimal demi melebihi pencapaian di musim lalu, agar mencapai babak semifinal Indonesia Open 2023.