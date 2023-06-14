Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Cantik yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023, Nomor 1 Pujaan Hati Ganda Putra Ranking Satu Dunia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:31 WIB
5 Pebulu Tangkis Cantik yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023, Nomor 1 Pujaan Hati Ganda Putra Ranking Satu Dunia!
Huang Yaqiong turut berlaga di Indonesia Open 2023. (Foto: Instagram/@huangyaqiong.fans)
A
A
A

SEBANYAK 5 pebulu tangkis cantik yang curi perhatian di Indonesia Open 2023 akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Ya, turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2023 tengah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, dari 13 sampai 18 Juni 2023.

Hingga hari ini, Rabu (14/6/2023), ajang Indonesia Open 2023 memasuki hari kedua yang masih menggelar pertandingan babak 32 besar. Menariknya, dari sekian banyak atlet bulu tangkis yang mentas di turnamen BWF level Super 1000 itu, setidaknya ada lima pebulu tangkis cantik yang curi perhatian. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Cantik yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023:

5. Chiharu Shida

Chiharu Shida

Pebulu tangkis cantik yang curi perhatian di Indonesia Open 2023 untuk urutan kelima adalah Chiharu Shida. Atlet asal Jepang ini memiliki paras yang manis dan menawan hingga mampu membuat banyak pencinta bulu tangkis khususnya laki-laki terpesona kepadanya.

Chiharu Shida ikut mentas di Indonesia Open 2023 di sektor ganda putri bersama Nami Matsuyama. Sayangnya, Nami Matsuyama/Chiharu Shida langsung takluk dari kompatriotnya, Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto di babak pertama Indonesia Open 2023.

4. Chae Yu-jung

Chae Yu Jung

Selanjutnya, ada Chae Yu-jung, salah satu pebulu tangkis cantik dari Korea Selatan yang juga menarik perhatian di Indonesia Open 2023. Pada ajang tersebut, Chae Yu-jung bermain di sektor ganda campuran bersama partner andalannya, yakni Seo Seung-jae.

Seo Seung-jae/Chae Yu-jung langsung akan menantang wakil Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, di babak pertama Indonesia Open 2023. Pasangan Korea Selatan itu diprediksi bakal tampil maksimal demi melebihi pencapaian di musim lalu, agar mencapai babak semifinal Indonesia Open 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement