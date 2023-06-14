Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Kena Hajar Wakil Malaysia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Gagal ke 16 Besar!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:26 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Kena Hajar Wakil Malaysia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Gagal ke 16 Besar!
Bagas/Fikri tumbang di 32 besar Indonesia Open 2023 usai kalah dari wakil Malaysia (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 dari nomor ganda putra akan diulas dalam artikel ini. Pasangan Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri takluk di tangan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Bakri (julukan Bagas/Fikri) kalah dalam dua gim langsung 21-16 dan 21-12. Kekalahan itu membuat Bagas/Fikri gagal tembus 16 besar Indonesia Open 2023. Sebaliknya, Aaron/Soh akan berhadapan dengan pemenang dari Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan) vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan).

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Mentas di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023), Bagas/Fikri unggul 3-0 terlebih dahulu. Namun, kemudian Aaron/Soh membalikkan keadaan menjadi 6-4.

Kedua pasangan bertarung dengan cukup sengit setelah itu hingga skor berimbang menjadi 8-8 dan 9-9. Pasangan Malaysia kemudian melesat dengan mencetak delapn poin berturut-turut dan unggul 16-8.

Tertinggal cukup jauh, Bagas/Fikri sempat mencoba untuk mengejar hingga skor 12-16 dan kemudian 15-18. Namun, setelah itu Arron/Soh menuntaskan gim pertama dengan skor 21-16.

