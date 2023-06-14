Hasil Indonesia Open 2023: Lewati Tantangan Pertama, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Melesat ke 16 Besar

JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil melewati tantangan pertama di Indonesia Open 2023 melawan pasangan Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 26-24 dan 21-15.

Laga itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023) sore WIB. Kemenangan ini membawa Apriyani/Fadia melesat ke babak 16 besar.

Namun, di babak itu, Apriyani/Fadia masih menanti lawannya. Mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa (Indonesia) melawan Catherine Choi/Josephine Wu (Kanada).

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia tampil solid di awal laga. Mereka sukses unggul 3-0 terlebih dahulu dari pasangan Jerman.

Laju positif ini pun terus dipertahankan Apriyani/Fadia. Mereka memperjauh keunggulannya menjadi 9-4 dan mempertahankannya di interval.

Usai interval, Apriyani/Fadia tampil makin apik. Bahkan, ganda putri peringkat enam dunia tersebut bisa unggul 15-5.

Sayangnya setelah itu, Apriyani/Fadia tampak kehilangan ritme permainannya. Ganda Jerman berhasil mendulang banyak poin bahkan sampai kedudukan berubah 14-16.

Beruntung, Apriyani/Fadia mampu kembali menjauh hingga 18-15 dan kemudian 20-18. Hanya membutuhkan satu poin untuk mengakhiri gim pertama, Apriyani/Fadia justru kecolongan dan skor menjadi 20-20.