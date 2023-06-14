Hasil Indonesia Open 2023: Cuma Butuh 36 Menit, Praveen Jordan/Melati Daeva Permalukan Pasangan Malaysia

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, meraih kemenangan dengan mudah di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Cuma butuh 36 menit, Praveen/Melati sukses mempermalukan pasangan Malaysia, Chan Peng Soon/Cheah Yee See.

Laga itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023) siang WIB. Praveen/Melati menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-9.

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sejatinya membuka laga dengan kurang baik. Mereka sudah harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 0-2.

Namun, keunggulan Chan/Cheah tak bertahan lama. Praveen/Melati langsung bangkit dan berbalik unggul menjadi 4-2.

Sempat melakukan kesalahan sendiri sehingga sempat tertinggal lagi dengan skor 6-7, Praveen/Melati bisa langsung cepat bangkit selanjutnya. Pasangan berjuluk The Honey Couple itu pun unggul di interval dengan skor 11-8.

Usai interval, Praveen/Melati sempat kehilangan fokus. Duel pun menjadi berjalan sengit karena Chan/Cheah bisa mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Tak tinggal diam dengan kondisi ini, Praveen/Melati berhasil menemukan sentuhan terbaik mereka kembali. Mereka pun menjauh dengan keunggulan 15-12. Mereka akhirnya menang dengan skor 21-16.

Di gim kedua, duel sengit tersaji di awal laga. Sempat tertinggal 3-5, Praveen/Melati akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 5-5.Mereka pun berbalik unggul menjadi 6-5.