Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Cuma Butuh 36 Menit, Praveen Jordan/Melati Daeva Permalukan Pasangan Malaysia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:09 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Cuma Butuh 36 Menit, Praveen Jordan/Melati Daeva Permalukan Pasangan Malaysia
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, meraih kemenangan dengan mudah di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Cuma butuh 36 menit, Praveen/Melati sukses mempermalukan pasangan Malaysia, Chan Peng Soon/Cheah Yee See.

Laga itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023) siang WIB. Praveen/Melati menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-9.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sejatinya membuka laga dengan kurang baik. Mereka sudah harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 0-2.

Namun, keunggulan Chan/Cheah tak bertahan lama. Praveen/Melati langsung bangkit dan berbalik unggul menjadi 4-2.

Sempat melakukan kesalahan sendiri sehingga sempat tertinggal lagi dengan skor 6-7, Praveen/Melati bisa langsung cepat bangkit selanjutnya. Pasangan berjuluk The Honey Couple itu pun unggul di interval dengan skor 11-8.

Usai interval, Praveen/Melati sempat kehilangan fokus. Duel pun menjadi berjalan sengit karena Chan/Cheah bisa mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Tak tinggal diam dengan kondisi ini, Praveen/Melati berhasil menemukan sentuhan terbaik mereka kembali. Mereka pun menjauh dengan keunggulan 15-12. Mereka akhirnya menang dengan skor 21-16.

Di gim kedua, duel sengit tersaji di awal laga. Sempat tertinggal 3-5, Praveen/Melati akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 5-5.Mereka pun berbalik unggul menjadi 6-5.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement