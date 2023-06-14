Penampilannya Kena Kritik Keras Netizen di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Justru Bawa-Bawa Cristiano Ronaldo

PENAMPILANNYA kena kritik keras netizen di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto justru bawa-bawa Cristiano Ronaldo. Seperti yang telah diketahui, pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, baru saja menyudahi puasa kemenangan di Indonesia Open 2023.

Pasangan peringkat satu ranking BWF ini berhasil mengalahkan ganda putra asal Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede dalam game langsung 21-15 dan 21-11. Kemenangan itu diraih di babak 32 besar Indonesia Open 2023.

Kemenangan ini sekaligus membalas kritikan netizen yang banyak menyerang mereka usai kekalahan memalukan mereka dalam dua turnamen terakhir. Fajar/Rian diketahui tumbang awal di ajang Malaysia Masters dan Singapore Open 2023.

Pada Malaysia Masters 2023, Fajar/Rian kalah cepat di babak 32 besar dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Mereka kalah dalam dua game langsung dengan skor 16-21 19-21.

Di babak 32 besar Singapore Open 2023, Fajar/Rian bahkan kalah dari pasangan non unggulan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Mereka juga kalah dalam dua game langsung dengan skor 15-21 dan 18-21.

“Senang rasanya bisa kembali bermain di Istora Senayan di hadapan publik sendiri dengan adanya gemuruh suporter. Di sini, kami berusaha untuk tidak mengulang prestasi buruk saat tersingkir di babak awal pada ajang Malaysia Masters dan Singapore Open 2023," ujar Fajar Alfian pasca pertandingan, dikutip dari laman resmi PBSI, Rabu (14/6/2023).

“Pada dua turnamen ke belakang, kami tidak bermain dengan maksimal. Kekalahan tersebut membuat kami evaluasi sebagai persiapan melangkah ke turnamen berikutnya," timpal Muhammad Rian Ardianto.