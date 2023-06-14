Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penampilannya Kena Kritik Keras Netizen di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Justru Bawa-Bawa Cristiano Ronaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:53 WIB
Penampilannya Kena Kritik Keras Netizen di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Justru Bawa-Bawa Cristiano Ronaldo
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENAMPILANNYA kena kritik keras netizen di Indonesia Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto justru bawa-bawa Cristiano Ronaldo. Seperti yang telah diketahui, pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, baru saja menyudahi puasa kemenangan di Indonesia Open 2023.

Pasangan peringkat satu ranking BWF ini berhasil mengalahkan ganda putra asal Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede dalam game langsung 21-15 dan 21-11. Kemenangan itu diraih di babak 32 besar Indonesia Open 2023.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kemenangan ini sekaligus membalas kritikan netizen yang banyak menyerang mereka usai kekalahan memalukan mereka dalam dua turnamen terakhir. Fajar/Rian diketahui tumbang awal di ajang Malaysia Masters dan Singapore Open 2023.

Pada Malaysia Masters 2023, Fajar/Rian kalah cepat di babak 32 besar dari pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Mereka kalah dalam dua game langsung dengan skor 16-21 19-21.

Di babak 32 besar Singapore Open 2023, Fajar/Rian bahkan kalah dari pasangan non unggulan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Mereka juga kalah dalam dua game langsung dengan skor 15-21 dan 18-21.

“Senang rasanya bisa kembali bermain di Istora Senayan di hadapan publik sendiri dengan adanya gemuruh suporter. Di sini, kami berusaha untuk tidak mengulang prestasi buruk saat tersingkir di babak awal pada ajang Malaysia Masters dan Singapore Open 2023," ujar Fajar Alfian pasca pertandingan, dikutip dari laman resmi PBSI, Rabu (14/6/2023).

“Pada dua turnamen ke belakang, kami tidak bermain dengan maksimal. Kekalahan tersebut membuat kami evaluasi sebagai persiapan melangkah ke turnamen berikutnya," timpal Muhammad Rian Ardianto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement