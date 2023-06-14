Advertisement
NETTING

Saksikan Indonesia Open 2023 di MNCTV: Tayangkan 4 Pertandingan Wakil Indonesia Hari Ini, Ada Jonatan Christie!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:18 WIB
Saksikan Indonesia Open 2023 di MNCTV: Tayangkan 4 Pertandingan Wakil Indonesia Hari Ini, Ada Jonatan Christie!
Saksikan Indonesia Open 2023 di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

AJANG Indonesia Open 2023 terus berlanjut. Saksikan laga-laga seru wakil Indonesia hari ini secara live di MNCTV. Total, ada 4 pertandingan wakil Indonesia yang akan ditayangkan MNCTV, termasuk aksi Jonatan Christie.

Ya, perjuangan para atlet Indonesia yang bertekad mengharumkan nama Indonesia di ajang Indonesia Open 2023 terus berlanjut. Hari ini, ada total 6 wakil yang berlaga menghadapi lawan-lawan tangguh terbaik dunia.

Jonatan Christie

MNCTV pun menayangkan 4 pertandingan Indonesia Open 2023 secara langsung pada Rabu (14/6/2023) pukul 13.00 WIB digelar di Istora Senayan, Jakarta. Untuk pertandingan lainnya, dapat disaksikan juga di iNews TV, RCTI+ dan Vision+.

Pertandingan pertama mempertandingkan ganda campuran antara Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Perancis). Kemudian, ada duel tunggal putra antara Jonatan Christie (Indonesia) vs Kanta Tsuneyama (Jepang).

