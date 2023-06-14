Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Menang Mudah 2 Gim Langsung, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Melaju ke 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:52 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Menang Mudah 2 Gim Langsung, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Melaju ke 16 Besar!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas berhasil lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 sektor ganda campuran sudah dapat diketahui pada Rabu (14/6/2023) siang WIB. Utusan Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menang mudah dua gim atas wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Rinov/Pitha menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam waktu 38 menit. Dengan hasil tersebut, Rinov/Pitha melompat ke babak 16 besar. Mereka akan berjumpa dengan pemenang Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) vs Gregory Mairs/Jenny Moore dari Inggris.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas

Mentas di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023) siang WIB, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- berada dalam tekanan lawan di awal pertandingan sehingga langsung tertinggal 1-4. Namun, mereka bisa bangkit dengan cepat untuk menyamakan sko menjadi 4-4 dan bahkan berbalik unggul 6-5.

Sayangnya, pasangan ranking 15 dunia itu melakukan kesalahan beruntun dan membuat Gicquel/Delrue memimpim lagi 8-6. Akan tetapi, duet tuan rumah bisa menekan lagi dan mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-9.

Selepas interval, Gicquel/Delrue banyak membuat error sendiri. Alhasil, Rinov/Pitha mendapat keuntungan dan terus menjauh dengan keunggulan 16-10.

Terus menekan, juara Spain Masters 2021 itu tanpa kesulitan mendulang poin. Mereka pun sukses mengamankan kemenanangan di gim pertama dengan skor 21-14.

Halaman:
1 2
