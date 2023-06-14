Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalahkan Chico Aura di Indonesia Open 2023, Loh Kean Yew Akui Lakukan Selebrasi Balas Dendam

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:23 WIB
Kalahkan Chico Aura di Indonesia Open 2023, Loh Kean Yew Akui Lakukan Selebrasi Balas Dendam
Loh Kean Yew akui lakukan selebrasi balas dendam usai kalahkan Chico Aura di Indonesia Open 2023 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
KALAHKAN Chico Aura di Indonesia Open 2023, Loh Kean Yew akui lakukan selebrasi balas dendam. Tunggal putra Singapura tersebut sebelumnya pernah dikalahkan di Istora Senayan oleh Chico dalam ajang Indonesia Masters 2023.

Loh Kean Yew sukses melenggang ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 pada Rabu (14/6/2023) pagi WIB. Dia mengalahkan Chico dalam dua set langsung dengan skor 21-15 dan 23-21.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Dengan kemenangan ini, maka Loh Kean Yew sukses membalas kekalahan dari Chico di Istora, tepatnya Indonesia Master 2023. Chico menang 21-18 dan 21-15 pada ajang yang berlangsung Januari 2023 tersebut.

Seusai pertandingan, Loh Kean Yew mengaku bahwa dirinya melakukan selebrasi dengan meniru gaya Chico seperti ketika Indonesia Masters 2023. Alhasil, Loh Kean Yew melakukan balas dendam seketika berhasil melakukan balas dendam.

"Ya kemarin dia melakukan selebrasi (joget itu) di Januari. Jadi ya memang balas dendam di Istora," ucap Loh kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (14/6/2023).

Kendati begitu, Loh Kean Yew mengatakan bahwa hal ini tidak memengaruhi hubungannya dengan Chico. Seusai laga, mereka pun masih dalam keadaan baik.

Sementara itu, Loh menjadi salah satu pemain yang cukup akrab dengan Istora. Pasalnya ia menjadi salah satu pemain yang ramah dengan suasana Istora termasuk teriakan "ea ea".

