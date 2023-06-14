5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Berpeluang Juara Indonesia Open 2023, Nomor 1 Baru Jadi Kampiun!

5 pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang juara Indonesia Open 2023 menarik dikulik. Sejumlah alasan melatarbelakangi pebulu tangkis ini dinilai punya peluang merebut gelar juara.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi, Indonesia Open 2023, sudah mulai digelar. Ajang berlevel Super 1000 itu digelar di Istora Senayan, Jakarta, mulai Selasa 13 Juni 2023.

Sederet pebulu tangkis top Indonesia pun turut ambil bagian di ajang Indonesia Open 2023. Beberapa nama pun difavoritkan menjadi juara. Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang juara Indonesia Open 2023.

5. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin





Salah satu pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang juara Indonesia Open 2023 adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Bukan tanpa alasan Leo/Daniel dinilai punya kans menjadi juara.

Pasalnya, ganda putra berjuluk The Babbies itu sukses tampil apik pada musim ini. Di awal 2023, Leo/Daniel bahkan sudah berhasil merebut dua gelar juara. Salah satunya pun didapat pada ajang yang bergulir di Tanah Air, yakni Indonesia Masters 2023.

Di Indonesia Open 2023, Leo/Daniel pun sudah berhasil melewati babak pertama. Mereka menang atas utusan Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei, di babak 32 besar dengan skor 23-21, 8-21, dan 21-12.

4. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti





Kemudian, ada nama Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ganda putri Indonesia ini juga punya kans merebut gelar juara di Indonesia Open 2023.

Sejumlah faktor melatarbelakangi Apriyani/Fadia difavoritkan menjadi juara. Apriyani/Fadia kini menjadi wakil ganda putri terbaik Indonesia. Mereka menduduki posisi 6 di ranking dunia saat ini.

Duet Apriyani/Fadia pun sudah meraih sejumlah gelar juara. Di antaranya, mereka berhasil menjuarai Malaysia Open 2022 dan Singapore Open 2022.

Musim ini, Apriyani/Fadia pun belum merebut gelar juara. Mereka bisa menghentikan puasa juara itu di Indonesia Open 2023 karena dukungan penuh dipastikan bakal didapatkan dari para badminton lovers. Apriyani/Fadia baru akan melakoni laga perdananya di Indonesia Open 2023 hari ini dengan melawan wakil Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau.