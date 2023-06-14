Link Live Streaming Indonesia Open 2023 di RCTI+ Hari Ini Rabu 14 Juni 2023: Ada Anthony Ginting, Klik di Sini!

LINK live streaming Indonesia Open 2023 di RCTI+ hari ini, Rabu (14/6/2023) dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Aksi wakil Indonesia, termasuk Anthony Sinisuka Ginting, pada babak 32 besar Indonesia Open 2023 pada hari ini, Rabu (14/6/2023) dapat disaksikan secara live di iNews mulai pukul 09.00 WIB untuk Court 1, dan MNCTV mulai pukul 12.00 WIB untuk Court 2.

Turnamen BWF Super 1000 bertajuk Indonesia Open 2023 ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Sudah ada enam wakil tuan rumah yang sukses memastikan lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 usai bertanding pada hari pertama yang berlangsung Selasa 13 Juni 2023.

Kini, sebanyak 11 wakil Indonesia akan bertanding pada hari kedua babak 32 besar Indonesia Open 2023 yang digelar hari ini. Di antaranya adalah Anthony Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Jonatan Christie di sektor tunggal putra.

Kemudian, ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti di sektor ganda campuran. Lalu, ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva dan Ridya Fatasya/Kelly Larissa di ganda putri.

BACA JUGA: Putri Kusuma Wardani Syukuri Satu Hal dari Insiden Mati Lampu di Istora pada Indonesia Open 2023

Sementara itu, tiga wakil lainnya berasal dari sektor ganda putra. Mereka adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan di sektor ganda putra.

Adapun, wakil Indonesia yang pertama turun pada hari ini adalah Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan melawan unggulan keempat asal Singapura, Loh Kean Yew, di Court 1. Sementara itu, pada partai 6 di Court 1, ada Jonatan Christie yang bakal bertemu wakil Jepang, Kanta Tsuneyama.