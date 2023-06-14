Advertisement
NETTING

Tutup Laga Perdana dengan Kemenangan, Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar Usai Libas Ganda Jepang di Indonesia Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:27 WIB
Tutup Laga Perdana dengan Kemenangan, Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar Usai Libas Ganda Jepang di Indonesia Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan Indonesia Open 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
KESERUAN turnamen bergengsi bulu tangkis dunia, Indonesia Open 2023, masih terus berlanjut. Hari ini, Rabu (14/6/2023), wakil-wakil Indonesia siap berjuang di penyisihan menyusul 6 wakil terbaik lainnya dari Indonesia yang telah berhasil mengamankan tiket ke 16 besar Indonesia Open 2023.

Di laga kemarin, wakil ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses menjadi wakil pertama yang berhasil lolos ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai mereka melakoni perang saudara melawan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto lewat dua gim dengan skor 21-15 dan 21-18.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Kemudian, Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allesya Rose pun menyusul ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai mengalahkan ganda putri Malaysia, Vivian Hoo/Lim Chiew Sien, dengan skor akhir 21-18 dan 23-21.

Lalu, ganda putra unggulan pertama Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kembali menunjukkan ketangguhannya lewat dua gim melawan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede. Mereka menang dengan skor 21-15 dan 21-11.

Lewat drama rubber game yang cukup sengit, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati pun berhasil kalahkan pasangan ganda campuran Malaysia unggulan ke-7, Goh Soon Huat/Shevon Jamie Lai. Mereka menang skor 13-21, 26-24, dan 21-17.

Disusul oleh Putri Kusuma Wardani yang berhasil unggul atas tunggal putri Amerika, Iris Wang. Dia menang dengan skor 15-21, 22-20 dan 23-21.

Terakhir, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses menutup duel sengit yang mendebarkan dengan kemenangan atas ganda putra Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei. Mereka menang dengan skor akhir 23-21, 8-21, dan 21-12.

