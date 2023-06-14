Tutup Laga Perdana dengan Kemenangan, Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar Usai Libas Ganda Jepang di Indonesia Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

KESERUAN turnamen bergengsi bulu tangkis dunia, Indonesia Open 2023, masih terus berlanjut. Hari ini, Rabu (14/6/2023), wakil-wakil Indonesia siap berjuang di penyisihan menyusul 6 wakil terbaik lainnya dari Indonesia yang telah berhasil mengamankan tiket ke 16 besar Indonesia Open 2023.

Di laga kemarin, wakil ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses menjadi wakil pertama yang berhasil lolos ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai mereka melakoni perang saudara melawan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto lewat dua gim dengan skor 21-15 dan 21-18.

Kemudian, Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allesya Rose pun menyusul ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai mengalahkan ganda putri Malaysia, Vivian Hoo/Lim Chiew Sien, dengan skor akhir 21-18 dan 23-21.

Lalu, ganda putra unggulan pertama Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kembali menunjukkan ketangguhannya lewat dua gim melawan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede. Mereka menang dengan skor 21-15 dan 21-11.

Lewat drama rubber game yang cukup sengit, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati pun berhasil kalahkan pasangan ganda campuran Malaysia unggulan ke-7, Goh Soon Huat/Shevon Jamie Lai. Mereka menang skor 13-21, 26-24, dan 21-17.

Disusul oleh Putri Kusuma Wardani yang berhasil unggul atas tunggal putri Amerika, Iris Wang. Dia menang dengan skor 15-21, 22-20 dan 23-21.

Terakhir, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses menutup duel sengit yang mendebarkan dengan kemenangan atas ganda putra Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei. Mereka menang dengan skor akhir 23-21, 8-21, dan 21-12.