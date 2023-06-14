Putri Kusuma Wardani Syukuri Satu Hal dari Insiden Mati Lampu di Istora pada Indonesia Open 2023

Putri Kusuma Wardani sempat mengalami insiden mati lampu saat bertanding di babak 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)

PUTRI Kusuma Wardani syukuri satu hal dari insiden mati lampu di Istora pada Indonesia Open 2023. Tunggal putri Indonesia itu mengaku bersyukur karena dia hanya merasakan insiden ini sebentar.

Putri Kusuma Wardani atau Putri KW bersua Iris Wang di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Dalam pertandingan yang dimainkan Selasa 13 Juni 2023, Putri menang dalam tiga set atas wakil Amerika Serikat itu dengan skor 15-21, 22-20, dan 23-21.

Namun di balik kemenangan tersebut, Putri ikut terkena insiden mati lampu yang berlangsung pada sore WIB. Putri yang bermain di lapangan 2 tak bisa melanjutkan pertandingan lantaran lampu di lapangan tiba-tiba padam.

Awalnya, padamnya lampu hanya terjadi di lapangan satu dan tiga. Dalam situasi ini, lapangan satu sedang mempertemukan wakil Indonesia lainnya, Rehan Naufal/Lisa Ayu, yang menghadapi Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai asal Malaysia.

Di lapangan dua masih normal ketika Putri bertanding. Namun, beberapa menit kemudian, lapangan tempat Putri bermain ikut mati lampu.

Alhasil, Putri harus ikut menunggu untuk lampu kembali dinyalakan. Untungnya, setelah sekira lima menit padam total, lampu di ketiga lapangan berhasil dihidupkan kembali sehingga pertandingan bisa dilanjutkan.