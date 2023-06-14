Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Putri Kusuma Wardani Syukuri Satu Hal dari Insiden Mati Lampu di Istora pada Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:31 WIB
Putri Kusuma Wardani Syukuri Satu Hal dari Insiden Mati Lampu di Istora pada Indonesia Open 2023
Putri Kusuma Wardani sempat mengalami insiden mati lampu saat bertanding di babak 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani syukuri satu hal dari insiden mati lampu di Istora pada Indonesia Open 2023. Tunggal putri Indonesia itu mengaku bersyukur karena dia hanya merasakan insiden ini sebentar.

Putri Kusuma Wardani atau Putri KW bersua Iris Wang di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Dalam pertandingan yang dimainkan Selasa 13 Juni 2023, Putri menang dalam tiga set atas wakil Amerika Serikat itu dengan skor 15-21, 22-20, dan 23-21.

Putri Kusuma Wardani

Namun di balik kemenangan tersebut, Putri ikut terkena insiden mati lampu yang berlangsung pada sore WIB. Putri yang bermain di lapangan 2 tak bisa melanjutkan pertandingan lantaran lampu di lapangan tiba-tiba padam.

Awalnya, padamnya lampu hanya terjadi di lapangan satu dan tiga. Dalam situasi ini, lapangan satu sedang mempertemukan wakil Indonesia lainnya, Rehan Naufal/Lisa Ayu, yang menghadapi Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai asal Malaysia.

Di lapangan dua masih normal ketika Putri bertanding. Namun, beberapa menit kemudian, lapangan tempat Putri bermain ikut mati lampu.

Alhasil, Putri harus ikut menunggu untuk lampu kembali dinyalakan. Untungnya, setelah sekira lima menit padam total, lampu di ketiga lapangan berhasil dihidupkan kembali sehingga pertandingan bisa dilanjutkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement