Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2023 Hari Ini Rabu 14 Juni 2023, Live di iNews dan MNCTV!

Anthony Ginting menjadi salah satu wakil Indonesia yang bakal beraksi di Indonesia Open 2023 hari ini (Foto: PBSI)

JADWAL siaran langsung Indonesia Open 2023 hari ini, Rabu (14/6/2023) akan dibahas di sini. Turnamen bulu tangkis BWF level Super 1000 ini akan disiarkan langsung di iNews dan MNCTV.

Turnamen Indonesia Open 2023 sudah dimulai sejak Selasa 13 Juni 2023 kemarin. Hari ini adalah penyelenggaraan hari kedua, namun masih di babak 32 besar.

Pada penyelenggaraan hari pertama, sebanyak enam perwakilan berhasil melenggang. Itu termasuk jagoan ganda campuran Rehan Naufal/Lisa Ayu hingga pasangan ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Sedangkan pada hari kedua ini, ada 11 perwakilan yang akan beraksi. Itu akan diawali oleh Chico Aura Dwi Wardoyo yang bakal menghadapi wakil Singapura sekaligus unggulan keempat, Loh Kean Yew.

Kemudian, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas akan menghadapi unggulan kelima asal Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue. Selanjutnya, giliran Jonatan Christie yang akan berhadapan dengan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia diharapkan dapat berjaya di ganda putri. Mereka akan menghadapi pasangan Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau, pada babak 32 besasr ini.

Selanjutnya, ganda putra Bagas Maulana/Shohibul Fikri akan menghadapi jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Sedangkan Anthony Ginting bersua dengan wakil Denmark, Hans-Kristian Vittinghus.

Kemudian, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan menghadapi pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren. Sedangkan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.

Berikutnya, ada pasangan ganda putri, Ridya Fatasya/Kelly Larissa, yang akan menghadapi Catherine Choi/Josephine Wu asal Kanada. Lalu, Praveen Jordan/Melati Daeva akan menghadapi Chan Peng Soon/Cheah Yee See dari Malaysia.