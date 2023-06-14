Advertisement
MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Pede Balas Dendam di MotoGP Jerman 2023 Usai Gagal Finis di Italia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:12 WIB
Penyebab Marc Marquez Pede Balas Dendam di MotoGP Jerman 2023 Usai Gagal Finis di Italia
Marc Marquez percaya diri mampu balas dendam di balapan MotoGP Jerman 2023 setelah jatuh di Italia (Foto: Twitter/HRC_MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez pede balas dendam di MotoGP Jerman 2023 usai gagal finis di Italia. Sang pembalap Repsol Honda justru gembira karena jarak dua balapan tersebut berdekatan.

Setelah libur selama beberapa pekan, MotoGP punya jadwal balapan yang padat. Selama tiga pekan, ada tiba balapan beruntun yang digelar di Italia, Jerman, dan kemudian Belanda.

Marc Marquez

Dalam balapan di Italia akhir pekan lalu, Marc Marquez kembali meraih hasil yang tak memuaskan. Setelah hanya finis di sprint race, juara dunia enam kali MotoGP tersebut justru gagal menyelesaikan balapan di hari Minggu 11 Juni 2023 meski menempati posisi kedua dari starting grid.

"Saat Anda mengalami akhir pekan yang sulit, hal terbaik untuk dilakukan ialah langsung balapan (lagi) dan itu yang akan kami lakukan," tutur Marquez dilansir dari Motosan, Rabu (14/6/2023).

"Kami tiba di (sirkuit) Sachsenring, lintasan yang saya selalu nikmati dan juga selalu meraih kesuksesan," tambahnya.

MotoGP Jerman 2023 akan dilaksanakan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, pada 16-18 Juni 2023. Itu merupakan seri ketujuh dari ajang balap paling bergengsi tersebut di musim ini.

Halaman:
1 2
