Cedera Belum Sembuh, Joan Mir Dipastikan Absen di MotoGP Jerman 2023

CEDERA belum sembuh, Joan Mir dipastikan absen di MotoGP Jerman 2023. Sang pembalap Repsol Honda juga sebelumnya melewatkan balapan di MotoGP Italia 2023 pada akhir pekan kemarin.

Joan Mir terpaksa menarik diri dari balapan di Mugello akibat kecelakaan dalam sesi latihan bebas di hari Jumat 9 Juni 2023 lalu. Cedera tersebut nyatanya cukup parah hingga dirinya dipastikan belum sembuh pada saat MotoGP kembali bergulir di Jerman pada akhir pekan ini, yaitu 16-18 Juni 2023 mendatang.

"Akibat kecelakaan yang saya alami Jumat lalu di Mugello dan setelah terungkap bahwa ada memar yang cukup signifikan di tangan kanan beserta cairan sinovial dan inflamasi, saya tidak akan berpartisipasi di MotoGP Jerman 2023," dikutip dari akun Twitter pribadi Mir di @JoanMirOfficial, Rabu (14/6/2023).

Cedera Mir dikonfirmasi lebih parah dari perkiraan sebelumnya setelah menjalani pemeriksaan MRI di Andorra, Spanyol, sepulangnya dari Italia. Dari tes tersebut, sang pembalap berusia 25 tahun dipastikan belum sembuh untuk balapan akhir pekan ini.

"Dia (Mir) akan ke Palma untuk mengunjungi dokter kepercayaannya, Dr. Juan Garcis, untuk menentukan penangan terbaik dan strategi pemulihan cedera tangan kanannya agar bisa kembali secepat mungkin," tulis keterangan di laman resmi Repsol Honda.

Tim Repsol Honda sendiri mengungkapkan bahwa ketiadaan Mir tidak akan digantikan siapa pun. Dengan demkian, pembalap tim pabrikan Jepang tersebut akan semakin sedikit di Sachsenring nanti.