POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta: Sejumlah Nama Baru Lolos ke 32 Besar di Hari Pertama

AJANG POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta sudah dimulai. Sejumlah nama baru pun sudah berhasil lolos ke babak 32 besar di hari pertama penyelenggaraan POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta.

Ya, pada gelaran hari pertama POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta, sebanyak 16 atlet telah berhasil lolos ke babak 32 besar. Kompetisi yang diikuti total 71 atlet dari seluruh indonesia, berlangsung di Bliss Pool & Lounge, Sleman Yogyakarta.

Di antara 16 peserta yang lolos, muncul nama-nama baru yang turut meramaikan babak eliminasi yang akan berlangsung pada hari ketiga, yakni Rabu 14 Juni 2023. Di antaranya, ada Kresna dan Yudha yang sama-sama dari klub Masse, selain itu pula ada juga Nathan dari klub Afdila.

Dengan hasil tersebut, bukan tidak mungkin pada kualifikasi hari kedua banyak pula nama baru yang akan turut bersaing memperebutkan 300 poin ranking nasional. Alhasil, kualitas para atlet biliar Indonesia akan terlihat semakin merata kini.