Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta: Sejumlah Nama Baru Lolos ke 32 Besar di Hari Pertama

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:30 WIB
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta: Sejumlah Nama Baru Lolos ke 32 Besar di Hari Pertama
POBSI Pool Circuit III Yogyakarta. (Foto: POBSI)
A
A
A

AJANG POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta sudah dimulai. Sejumlah nama baru pun sudah berhasil lolos ke babak 32 besar di hari pertama penyelenggaraan POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta.

Ya, pada gelaran hari pertama POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta, sebanyak 16 atlet telah berhasil lolos ke babak 32 besar. Kompetisi yang diikuti total 71 atlet dari seluruh indonesia, berlangsung di Bliss Pool & Lounge, Sleman Yogyakarta.

POBSI Pool Circuit III Yogyakarta

Di antara 16 peserta yang lolos, muncul nama-nama baru yang turut meramaikan babak eliminasi yang akan berlangsung pada hari ketiga, yakni Rabu 14 Juni 2023. Di antaranya, ada Kresna dan Yudha yang sama-sama dari klub Masse, selain itu pula ada juga Nathan dari klub Afdila.

Dengan hasil tersebut, bukan tidak mungkin pada kualifikasi hari kedua banyak pula nama baru yang akan turut bersaing memperebutkan 300 poin ranking nasional. Alhasil, kualitas para atlet biliar Indonesia akan terlihat semakin merata kini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement