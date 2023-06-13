Meski Banyak Kenangan di Istora Senayan, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dukung Pindahnya Venue Indonesia Open 2024

JAKARTA - PBSI beberapa waktu yang lalu mengabarkan bahwa Indonesia Open 2023 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhir yang digelar di Istora Senayan. Menanggai kabar tersebut, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mendukung keputusan tersebut.

Fajar/Rian mengaku memiliki banyak kenangan di Istora Senayan. Namun, bila melihat dari sisi penonton, ia merasa pemindahan lokasi pertandingan Indonesia Open 2024 akan sangat bermanfaat karena venue yang baru, yakni Indonesia Arena memiliki kapasitas yang jauh lebih besar.

Istora Senayan diketahui memiliki kapasitas yang bisa menampung sekira 7 ribu penonton. Namun, hal itu tidaklah cukup jika melihat antusias penggemar bulu tangkis Indonesia yang membludak.

Karena itu, Fajar/Rian memilih setuju jika gelaran Indonesia Open tahun digelar di Indonesia Arena yang berkapasitas lebih besar. Venue anyar tersebut memiliki kapasitas sekira 16.500 kursi.

"Mungkin kalau pindah ke stadium baru sangat bagus ya, karena kita ketahui tiket di sini sangat susah karena kapasitas juga sedikit. Banyaknya antusias masyarakat Indonesia mau nonton langsung," ucap Fajar seusai melakoni laga babak pertama Indonesia Open 2023, Selasa (13/6/2023).

Bahkan Fajar berharap, Indonesia bisa mengikuti China yang memiliki banyak venue berkelas mewah. Bahkan hal itu bisa terlihat di setiap provinsi.