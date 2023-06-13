Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Banyak Kenangan di Istora Senayan, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dukung Pindahnya Venue Indonesia Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:38 WIB
Meski Banyak Kenangan di Istora Senayan, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dukung Pindahnya Venue Indonesia Open 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - PBSI beberapa waktu yang lalu mengabarkan bahwa Indonesia Open 2023 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhir yang digelar di Istora Senayan. Menanggai kabar tersebut, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mendukung keputusan tersebut.

Fajar/Rian mengaku memiliki banyak kenangan di Istora Senayan. Namun, bila melihat dari sisi penonton, ia merasa pemindahan lokasi pertandingan Indonesia Open 2024 akan sangat bermanfaat karena venue yang baru, yakni Indonesia Arena memiliki kapasitas yang jauh lebih besar.

Istora Senayan diketahui memiliki kapasitas yang bisa menampung sekira 7 ribu penonton. Namun, hal itu tidaklah cukup jika melihat antusias penggemar bulu tangkis Indonesia yang membludak.

Karena itu, Fajar/Rian memilih setuju jika gelaran Indonesia Open tahun digelar di Indonesia Arena yang berkapasitas lebih besar. Venue anyar tersebut memiliki kapasitas sekira 16.500 kursi.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Mungkin kalau pindah ke stadium baru sangat bagus ya, karena kita ketahui tiket di sini sangat susah karena kapasitas juga sedikit. Banyaknya antusias masyarakat Indonesia mau nonton langsung," ucap Fajar seusai melakoni laga babak pertama Indonesia Open 2023, Selasa (13/6/2023).

Bahkan Fajar berharap, Indonesia bisa mengikuti China yang memiliki banyak venue berkelas mewah. Bahkan hal itu bisa terlihat di setiap provinsi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement