Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Indonesia Open 2023 Hari Ini, Selasa 13 Juni 2023: 6 Wakil Lanjut ke 16 Besar

HASIL lengkap wakil Indonesia di Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa (13/6/2023) telah diketahui. Dari 10 wakil Tanah Air yang beraksi di babak 32 besar hari ini, enam dipastikan lolos ke 16 besar.

Ya, sebanyak 10 wakil Indonesia telah berjuang di Istora Senayan, Jakarta pada hari. Sayangnya tak semua dapat lolos pada babak 32 besar turnamen super 1000 tersebut.

Untuk yang lolos ke babak selanjutnya ada enam, satu dari tunggal putri yakni Putri Kusuma Wardani. Lalu dari dua ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Kemudian dari sektor ganda putri ada Febriana Dwipuji Kusumawa/Amalia Cahaya Pratiwi dan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose. Terakhir dari sektor ganda campuran ada Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Perjuanga keenam wakil Tanah Air untuk lolos ke babak 32 besar pun tidak mudah. Ambil contoh seperti Putri Kusuma Wardani yang harus berjuang selama 1 jam 32 menit untuk bisa menang atas wakil Amerika Serikat, Iris Wang dengan skor 15-21, 22-20, 23-21.

Lalu ada juga epic comeback yang dilakukan Rehan/Lisa kala berjumpa Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia). Sempat kalah di gim pertama dan nyaris tertinggal lagi di gim kedua, Rehan/Lisa justru mampu bangkit dan menang dengan skor 13-21, 26-24, dan 21-17.

Hal serupa juga dirasakan Leo/Daniel yang harus bermain hingga rubber game untuk bisa memastikan tempat di babak 16 besar Indonesia Open 2023. Melawan wakil Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei, Leo/Daniel menang dengan skor 23-21, 8-21, dan 21-12.