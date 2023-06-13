Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pertarungan Sengit Lawan Wakil Malaysia Sempat Diwarnai Insiden Mati Lampu, Rehan Naufal/Lisa Ayu Senang Bisa Tetap Fokus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:59 WIB
Pertarungan Sengit Lawan Wakil Malaysia Sempat Diwarnai Insiden Mati Lampu, Rehan Naufal/Lisa Ayu Senang Bisa Tetap Fokus
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati sempat bertarung sengit dengan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar Indonesia Open 2023, Selasa (13/6/2023). Namun, disaat poin-poin kritis, ada insiden mati lampu yang terjadi di Istora Senayan.

Tentu hal tersebut langsung membuat pertarungan Rehan/Lisa vs Goh/Lai terhenti. Beruntungnya, setelah insiden mati lampu tersebut, Rehan/Lisa justru dapat bangkit dan memenangkan partai sengit tersebut.

Ya, Rehan/Lisa melakukan comeback sensasional saat berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Malaysia di turnamen Super 1000 tersebut. Sempat kalah jauh 13-21 di gim pertama, mereka merebut dua gim berikutnya dengan skor 26-24 dan 21-17 dalam waktu 68 menit.

Momen luar biasa itu pun diwarnai dengan insiden mati lampu di lapangan Istora Senayan. Peristiwa tersebut terjadi di gim kedua saat pasangan ranking 10 dunia itu baru saja berbalik unggul 24-23 setelah memenangkan reli yang sangat sengit.

Tiba-tiba saja lampu di lapangan dua tempat laga tersebut berlangsung mati total. Kemudian, lampu di lapangan tiga juga ikut padam.

Saat itu, lampu di lapangan satu, yang menampilkan utusan Indonesia lainnya, Putri Kusuma Wardani, kontra wakil Amerika Serikat, Iris Wang, masih terang benderang. Akan tetapi, tiga menit kemudian lampu di lapangan satu mati total.

Rehan/Lisa

Ribuan penonton di Istora Senayan pun bersorak meneriaki momen tersebut. Untungnya, setelah sekira lima menit padam total, lampu di ketiga lapangan berhasil dihidupkan kembali sehingga pertandingan bisa dilanjutkan.

Rehan/Lisa pun mengungkapkan bahwa mereka langsung dengan sigap mengingatkan diri agar tetap menjaga fokus ketika mati lampu terjadi. Pasalnya, fokus mereka pasti akan buyar jika tidak dijaga akibat insiden tersebut.

