Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2023: Lakukan Comeback Gila, Rehan Naufal/Lisa Ayu Melenggang ke 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:59 WIB
Hasil Indonesia Open 2023: Lakukan Comeback Gila, Rehan Naufal/Lisa Ayu Melenggang ke 16 Besar!
Berikut hasil Indonesia Open 2023 Rehan Naufal/Lisa Ayu (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Indonesia Open 2023 sudah diketahui. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke 16 besar usai melakukan comeback gila atas wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie.

Laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6/2023) sore WIB. Rehan/Lisa menang lewat rubber gim dengan skor 13-21, 26-24, dan 21-17.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa berhasil mencetak poin lebih dulu di awal gim pertama. Namun, mereka justru membuat kesalahan beruntun sehingga tertinggal 1-5 dari wakil Malaysia.

Sementara itu, Goh/Lai tampil ciamik dengan melancarkan serangan-serangan dan unggul 10-5. Namun, Rehan/Lisa mencoba untuk memperkecil ketertinggalan di angka 8-10. Akan tetapi, mereka tertinggal di interval gim pertama dari wakil Malaysia dengan skor 8-11.

Selepas rehat, Rehan/Lisa masih kesulitan untuk menemukan performa terbaik mereka. Mereka terbawa permainan sang lawan dan tertinggal cukup jauh 11-16 sebelum akhirnya takluk di gim pertama dengan skor 13-21.

Memasuki gim kedua, Rehan/Lisa bermain lebih baik. Meski sempat tertinggal 0-2, mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 5-3.

Setelahnya, duet Pelatnas PBSI itu kembali membuat kesalahan beruntun sehingga Goh/Lai berbalik unggul di angka 6-7. Beruntung, permainan cepat Rehan/Lisa mampu membuat mereka mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement