Hasil Indonesia Open 2023: Lakukan Comeback Gila, Rehan Naufal/Lisa Ayu Melenggang ke 16 Besar!

HASIL Indonesia Open 2023 sudah diketahui. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke 16 besar usai melakukan comeback gila atas wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie.

Laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6/2023) sore WIB. Rehan/Lisa menang lewat rubber gim dengan skor 13-21, 26-24, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa berhasil mencetak poin lebih dulu di awal gim pertama. Namun, mereka justru membuat kesalahan beruntun sehingga tertinggal 1-5 dari wakil Malaysia.

Sementara itu, Goh/Lai tampil ciamik dengan melancarkan serangan-serangan dan unggul 10-5. Namun, Rehan/Lisa mencoba untuk memperkecil ketertinggalan di angka 8-10. Akan tetapi, mereka tertinggal di interval gim pertama dari wakil Malaysia dengan skor 8-11.

Selepas rehat, Rehan/Lisa masih kesulitan untuk menemukan performa terbaik mereka. Mereka terbawa permainan sang lawan dan tertinggal cukup jauh 11-16 sebelum akhirnya takluk di gim pertama dengan skor 13-21.

Memasuki gim kedua, Rehan/Lisa bermain lebih baik. Meski sempat tertinggal 0-2, mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 5-3.

Setelahnya, duet Pelatnas PBSI itu kembali membuat kesalahan beruntun sehingga Goh/Lai berbalik unggul di angka 6-7. Beruntung, permainan cepat Rehan/Lisa mampu membuat mereka mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-8.