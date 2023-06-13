Gregoria Mariska Tunjung Ungkap Penyebab Kalah dari Pusarla V Sindhu di 32 Besar Indonesia Open 2023

JAKARTA – Hasil mengecewakan baru saja ditelan tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung yang tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2023. Ia kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 15-21 dari wakil India, Pusarla V Sindhu, pada Selasa (13/6/2023) siang WIB.

Menurut pemaparan Gregoria, dirinya kalah karena tampil amat buruk di babak 32 besar Indonesia Open 2023 tersebut. Ia menilai tak bisa keluar dari tekanan sehingga kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya.

“Hari ini bisa dibilang penampilan saya enggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan saya merasa apapun yang saya punya itu enggak cukup untuk saya keluarkan,” kata Gregoria selepas laga kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (13/6/2023).

Ya, tekanan dirasakan Gregoria saat tampil di Istora Senayan, Jakarta, kala bertarung sengit dengan Sindhu. Skor imbang terjadi mulai skor 2-2 hingga 10-10 meski kemudian sang wakil Merah-Putih tertinggal 10-11 saat interval.

Setelah itu, pemain ranking sembilan dunia tersebut tertinggal 10-14 tetapi bisa mengejar lagi di angka 14-14. Sayangnya, dia sering membuat kesalahan sendiri di poin-poin kritis sehingga kalah 19-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, kedua pemain kembali saling kejar-kejaran angka hingga mencapai skor 5-5. Namun, selepas itu Gregoria tak bisa mengimbangi permainan lawannya yang duduk di ranking 13 dunia itu sehingga tertinggal jauh 7-16 sebelum akhirnya takluk 15-21.

Pemain berusia 23 tahun itu pun tak memungkiri bahwa permainannya sangat buruk hari ini. Dia merasa tak bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya seperti apa yang sudah direncanakan.

Kekalahan itu pun membuat Gregoria gagal mencatatkan hattrick kemenangan atas Sindhu. Padahal, pada dua pertemuan sebelumnya di final Spain Masters dan semifinal Malaysia Masters 2023, dia mampu mengalahkan sang jagoan India setelah kalah pada tujuh laga pertama di antara mereka.