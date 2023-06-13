Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:39 WIB
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
Anthony Ginting buat Anders Antonsen frustrasi di final Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
GARA-gara dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen frustrasi hingga banting raket. Momen ini terjadi di babak final Singapore Open 2023, Minggu 11 Juni 2023.

Bertanding di Singapore Indoor Stadium, skill tipuan menjadi senjata andalan Ginting hadapi Antonsen. Sepanjang pertandingan, skill tipuan ini terbukti ampuh untuk Ginting meraih angka.

Anders Antonsen

(Anders Antonsen dibuat frustrasi oleh Anthony Ginting di final Singapore Open 2023 (Foto: YouTube/Bangku Penonton)

Dalam beberapa kesempatan, skill ini bahkan membuat pebulutangkis Denmark peringkat 22 ranking itu mati kutu. Ia tak bisa menduga kemana Ginting akan mengarahkan bola.

Salah satunya terjadi pada awal gim kedua. Kala itu, skor 7-5 untuk keunggulan Ginting. Antonsen yang tengah mendapat giliran servis menduga bola pengembaliannya akan berupa netting tipis di depan net.

Namun secara tidak terduga, Ginting justru melakukan lob atau mengarahkan bola ke sisi belakang lapangan Antonsen. Alhasil, Antonsen yang sudah terlanjur maju ke depan hanya bisa terdiam dan geleng-geleng kepala karena tidak percaya jika dirinya terkecoh oleh tipuan Ginting.

Pasca interval gim kedua, Anders Antonsen dibuat frustrasi, karena tertinggal lima angka. Selain itu, ia dibuat tak berdaya menghadapi skill tipuan dari Ginting. Pada saat itu, Ginting melepaskan smash keras tipuan ke sisi kiri lapangan Antonsen.

Smash itu kemudian membuat Antonsen gagal mengembalikannya. Oleh karena furstrasi Antonsen sampai melempar raketnya ke udara untuk meluapkan rasa kesalnya.

