HOME SPORTS NETTING

Herry IP Ungkap Target Ganda Putra di Indonesia Open 2023: Siapa pun Juaranya yang Penting Indonesia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:01 WIB
Herry IP Ungkap Target Ganda Putra di Indonesia Open 2023: Siapa pun Juaranya yang Penting Indonesia!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, membeberkan target untuk anak asuhnya di Indonesia Open 2023. Dia menyebut gelar juara jadi target utama, namun tidak menyebut secara khusus nama satu pasangan tertentu karena yang terpenting duet Indonesia yang naik podium pertama.

Herry IP menilai hasil di Indonesia Open 2023 bisa saja mengejutkan di luar perkiraan. Karena itu, dia tak menyebut satu nama pasangan yang diharapkan betul bisa menjadi juara.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Indonesia yang pasti. Kalau disuruh si A, B, C, (yang harus juara) enggak. Hampir semua sama," kata Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin 12 Juni 2023.

"Kalau kemarin kita kayak di Indonesia Masters kan Fajri (Fajar/Rian) yang diharapkan juara, tapi ternyata yang juara Leo/Daniel. Yang penting Indonesia lah," tambahnya.

Indonesia sendiri diketahui diperkuat kekuatan penuh di Indonesia Open 2023. Di sektor ganda putra, terdapat lima pasangan terbaik Tanah Air yang tampil di turnamen Super 1000 itu.

Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Halaman:
1 2
