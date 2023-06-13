Indonesia Open Takkan Digelar di Istora Senayan Lagi, Chou Tien Chen yang Dijuluki Istora Boys Akui Sedih

JAKARTA - PBSI telah melaporkan kemungkinan besar Indonesia Open 2023 akan menjadi turnamen terakhir yang akan digelar di Istora Senayan. Mendengar kabar tersebut, tunggal putra asal Taiwan, Chou Tien Chen mengaku sedih dan akan merindukan bermain di Istora Senayan.

Bagi Chou Tien Chen, bermain di Istora Senayan selalu menyenangkan, bahkan ia dijuluki Istora Boys oleh para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Namun, julukan tersebut tampaknya takkan berlangsung lama karena Indonesia Open akan dipindahkan ke Indonesia Arena yang juga masih berlokasi di Gelora Bung Karno (GBK).

"Saya akan merindukan panggilan ini 'Istora Boys' agak sedih pindah tempat," ucap Chou Tien Chen kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (12/6/2023).

Sebagai pemain yang memiliki nasib baik dengan Istora dan punya titel Istora Boys, Chou Tien Chen merasa sedih. Bahkan ia akan sangat merindukan panggilannya sebagai Istora Boys.

Kendati demikian, Chou Tien Chen mencoba mengambil sisi positif dari pindah venue tersebut. Menurutnya ini bisa menjadi atmosfer baru untuk gelaran Indonesia Open pada tahun depan.

"Tapi pindah stadion mungkin bisa dapat fans baru, kompetisi baru, feeling baru. Saya rasa akan lebih besar. Jadi kita bisa lakukan hal baru dan match baru," lanjut pemain berusia 33 tahun itu.

Salah satu tahun yang sangat dikenang Chou Tien Chen di Istora Senayan adalah 2019. Pada tahun tersebut, ia keluar sebagai juara dan merebut titel perdananya di kelas Super 1000. Kala itu, ia berhasil mengalahkan Istora Boys lainnya yakni Anders Antonsen asal Denmark dengan skor 21-18, 24-26, 21-15.