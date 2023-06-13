Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto Ditantang Wakil Denmark LIVE di MNCTV!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto Ditantang Wakil Denmark LIVE di MNCTV!
Jadwal siaran langsung Indonesia Open 2023 LIVE di MNCTV (Foto: MNC Media)
JADWAL siaran langsung Indonesia Open 2023 bisa Anda saksikan LIVE di MNCTV. Seperti diketahui, Indonesia Open 2023 resmi digelar hari ini, Selasa (13/6/2023). Salah satu wakil Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto berlaga melawan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede.

Perjuangan atlet putra dan putri Indonesia siap bersaing menghadapi para atlet dunia untuk memperebutkan gelar juara di ajang bulu tangkis dunia paling bergengsi Indonesia Open 2023. Turnamen ini diselenggarakan di Isora Senayan, Jakarta pada tanggal 13-18 Juni 2023.

Indonesia Open 2023

MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan empat pertandingan ‘Indonesia Open 2023’ pada Selasa, 13 Juni 2023, pukul 13.30 WIB. Untuk pertandingan lainnya dapat juga disaksikan di iNews TV, RCTI+ dan Vision+.

Pertandingan pertama mempertemukan pertangingan tunggal putra antara Prannoy H.S (India) vs Kenta Nishimoto (Jepang), dilanjutkan pertandingan ganda campuran antara Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela (Indonesia) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Pertandingan ketiga, mempertandingan ganda putri antara Zhang Shuxian/Zheng Yu (China) vs Margot Lambert/Anne Tran (Perancis), dilanjutkan pertandingan ganda putra antara Fajar Alfian/M. Rian Ardianto (Indonesia) vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark).

