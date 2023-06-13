Hasil Indonesia Open 2023: Tak Berdaya Lawan Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Adnan Maulana/Nita Violina Terhenti di 32 Besar

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, terhenti di tangan 32 besar Indonesia Open 2023. Hal itu terjadi usai Adnan/Nita tak berdaya melawan unggulan pertama asal China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Laga Adnan/Nita vs Zheng/Huang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023) siang WIB. Ganda campuran Indonesia itu pun kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 9-21.

Jalannya Pertandingan

Adnan/Nita membuka laga dengan baik. Sebab, mereka langsung berhasil mencuri poin pertama pada pertandingan tersebut.

Tetapi sayangnya, Zheng/Huang terus mengejar setelah itu. Mereka merebut 6 poin beruntun sehingga meninggalkan jauh Adnan/Nita dengan skor 6-1.

Laju positif Zheng/Huang terus berlanjut. Mereka pun unggul di interval gim pertama dnegan skor 11-3.

Usia intervak, Adnan/Nita yang tertinggal cukup jauh kesulitan mengejar. Mereka pun makin jauh tertinggal hingga skor 7-14 dan 9-16.