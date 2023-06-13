Jadwal Siaran Langsung Indonesia Open 2023 Hari Ini Selasa 13 Juni 2023, Live di iNews dan MNCTV!

JADWAL siaran langsung Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan diulas Okezone. Sederet pemain top dunia akan memulai perjalanannya hari ini, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, di Istora Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB. Aksi mereka dapat disaksikan secara live di iNews dan MNCTV!

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni Indonesia Open 2023, mulai bergulir hari ini. Ada 10 wakil Indonesia yang akan memulai perjalanannya hari ini di babak 32 besar.

Salah satu pemain yang akan mentas hari ini adalah Gregoria Mariska Tunjung. Jagoan Indonesia yang sedang dalam tren positif di sektor tunggal putri itu akan melawan wakil India, Pusarla V Sindhu.

Meski kalah secara rekor pertemuan dengan kedudukan 2-7, Gregoria tetap punya kans besar untuk mengalahkan Sindhu. Sebab, Gregoria sukses memang di dua pertemuan teranyar yang terjadi di final Spain Masters 2023 dan semifinal Malaysia Masters 2023.

Masih dari tunggal putri, Putri Kusuma Wardani juga akan mentas hari ini. Dia akan melawan wakil Amerika Serikat, yakni Iris Wang. Secara rekor pertemuan, Putri KW pun unggul 1-0. Kemenangan itu diraih saat berhadapan di final Orleans Masters 2022.

Di ganda putri, perang saudara akan tersaji hari ini. Ada duel Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Febriana Dwipuji Kusumawa/Amalia Cahaya Pratiwi. Kedua pasangan tersebut sebelumnya sudah bertemu 3 kali, di mana Febriana/Amalia menang di 2 pertandingan.

Selain itu, ada juga Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose yang akan berlaga hari ini. Mereka akan melawan ganda Malaysia, Vivian Hoo/Liem Chiew Sien, di babak 32 besar ini.

Beralih ke ganda putra, pasangan andalan Indonesia yang kini menduduki ranking 1 dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, siap tempur hari ini. Mereka akan melawan wakil Denmark, yakni Jeppe Bay/Lasse Mohede.

Tentunya, Fajar/Rian akan berjuang menampilkan kinerja terbaik di Indonesia Open 2023 demi menebus kegagalan di turnamen sebelumnya, yakni Singapore Open 2023. Diketahui, mereka harus tersisih di babak pertama pada ajang tersebut.

Selain Fajar/Rian, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Usai gagal mempertahankan gelar juaranya di Singapore Open 2023, mereka akan menatap perjalanan baru di Indonesia Open 2023. Hari ini, Leo/Daniel pun akan melawan wakil Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei.