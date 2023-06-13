5 Alasan Marc Marquez Bakal Menggila di MotoGP Jerman 2023, Nomor 1 Sirkuit Favorit!

Berikut alasan Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)

SEBANYAK 5 alasan Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023 akan di bahas di sini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dan pembalap lainnya akan kembali turun ke lintasan di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada 16-18 Juni 2023 mendatang.

Marc Marquez sebelumnya mengalami nasib sial di MotoGP Italia 2023. Pasalnya, dia gagal finis lantaran terjatuh saat tengah melintasi tikungan dan terseret hingga ke gravel.

Menjelang MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez pun diyakini bakal tampil menggila di seri ketujuh MotoGP 2023 itu. Lantas, apa sajakah alasan yang membuat Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Alasan Marc Marquez Bakal Menggila di MotoGP Jerman 2023

5. Tekad Marc Marquez Tebus Kesalahan





Seperti yang sudah disinggung di atas, Marc Marquez membuat kesalahan di MotoGP Italia 2023. Kesalahan itu pun berujung dengan membuatnya meraih hasil negatif.

Marc Marquez pun enggan meratapi kesalahannya. Pembalap Repsol Honda itu memastikan bakal bangkit dan meraih hasil manis di MotoGP Jerman 2023.

“Bersikeras, bertahan, tidak pernah menyerah. Minggu depan kita akan memiliki kesempatan lagi. Terima kasih atas dukungannya,” tulis Marc Marquez di akun Instagram pribadinya, @marcmarquez93.

4. Perbaiki Posisi di Klasemen Sementara Pembalap MotoGP 2023





Selain itu, Marc Marquez juga memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Pasalnya setelah mengalami nasib sial di MotoGP Italia 2023, Marquez masih terpuruk dan kesulitan keluar dari papan bawah.

Saat ini, The Baby Alien tercecer di peringkat ke-18 klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Dia bahkan baru mengoleksi 15 poin saja sepanjang MotoGP 2023 bergulir.