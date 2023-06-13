Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Alasan Marc Marquez Bakal Menggila di MotoGP Jerman 2023, Nomor 1 Sirkuit Favorit!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:28 WIB
5 Alasan Marc Marquez Bakal Menggila di MotoGP Jerman 2023, Nomor 1 Sirkuit Favorit!
Berikut alasan Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEBANYAK 5 alasan Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023 akan di bahas di sini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dan pembalap lainnya akan kembali turun ke lintasan di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada 16-18 Juni 2023 mendatang.

Marc Marquez sebelumnya mengalami nasib sial di MotoGP Italia 2023. Pasalnya, dia gagal finis lantaran terjatuh saat tengah melintasi tikungan dan terseret hingga ke gravel.

Menjelang MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez pun diyakini bakal tampil menggila di seri ketujuh MotoGP 2023 itu. Lantas, apa sajakah alasan yang membuat Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Jerman 2023? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Alasan Marc Marquez Bakal Menggila di MotoGP Jerman 2023

5. Tekad Marc Marquez Tebus Kesalahan

Marc Marquez

Seperti yang sudah disinggung di atas, Marc Marquez membuat kesalahan di MotoGP Italia 2023. Kesalahan itu pun berujung dengan membuatnya meraih hasil negatif.

Marc Marquez pun enggan meratapi kesalahannya. Pembalap Repsol Honda itu memastikan bakal bangkit dan meraih hasil manis di MotoGP Jerman 2023.

“Bersikeras, bertahan, tidak pernah menyerah. Minggu depan kita akan memiliki kesempatan lagi. Terima kasih atas dukungannya,” tulis Marc Marquez di akun Instagram pribadinya, @marcmarquez93.

4. Perbaiki Posisi di Klasemen Sementara Pembalap MotoGP 2023

Marc Marquez

Selain itu, Marc Marquez juga memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Pasalnya setelah mengalami nasib sial di MotoGP Italia 2023, Marquez masih terpuruk dan kesulitan keluar dari papan bawah.

Saat ini, The Baby Alien tercecer di peringkat ke-18 klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Dia bahkan baru mengoleksi 15 poin saja sepanjang MotoGP 2023 bergulir.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement