Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 Resmi Digelar, KONI DIY Beri Apresiasi

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:25 WIB
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 Resmi Digelar, KONI DIY Beri Apresiasi
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 resmi digelar (Foto: Yohanes Demo/MPI)
A
A
A

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 telah resmi digelar pada hari ini, Senin (12/6/2023). KONI DIY melalui Wakil Ketua KONI DIY Pramono pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen biliar tersebut di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta.

"Tentunya kami mengapresiasi POBSI Pool Circuit 2023 yang khususnya seri tiga terlaksana di Yogyakarta ini," katanya disela-sela pembukaan POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta, Senin (12/06/2023).

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023

Lebih lanjut, dia berharap ajang turnamen kali ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para atlet untuk mengadu skill. Selain mengadu skill, dia juga mengharapkan para atlet mampu mengevaluasi sejauh mana keterampilan yang mereka capai.

"Tentunya dari situ bisa dijadikan bahan evaluasi khususnya di bulan Oktober nanti untuk melaksanakan babak kualifikasi PON 2024," katanya.

Sebagai informasi, ajang POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 rencananya berlangsung selama 4 hari dari tanggal 12-15 Juni 2023. Turnamen ini diikuti sebanyak 71 atlet biliar dari 18 provinsi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement