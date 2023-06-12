POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 Resmi Digelar, KONI DIY Beri Apresiasi

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 telah resmi digelar pada hari ini, Senin (12/6/2023). KONI DIY melalui Wakil Ketua KONI DIY Pramono pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen biliar tersebut di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta.

"Tentunya kami mengapresiasi POBSI Pool Circuit 2023 yang khususnya seri tiga terlaksana di Yogyakarta ini," katanya disela-sela pembukaan POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta, Senin (12/06/2023).

Lebih lanjut, dia berharap ajang turnamen kali ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para atlet untuk mengadu skill. Selain mengadu skill, dia juga mengharapkan para atlet mampu mengevaluasi sejauh mana keterampilan yang mereka capai.

"Tentunya dari situ bisa dijadikan bahan evaluasi khususnya di bulan Oktober nanti untuk melaksanakan babak kualifikasi PON 2024," katanya.

Sebagai informasi, ajang POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 rencananya berlangsung selama 4 hari dari tanggal 12-15 Juni 2023. Turnamen ini diikuti sebanyak 71 atlet biliar dari 18 provinsi.