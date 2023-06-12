Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti 71 Atlet Biliar, POBSI Pool Circuit Seri II Yogyakarta 2023 Resmi Digelar

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:41 WIB
Diikuti 71 Atlet Biliar, POBSI Pool Circuit Seri II Yogyakarta 2023 Resmi Digelar
POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023 resmi digelar. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Sebanyak 71 atlet biliar dari 18 provinsi akan berjuang untuk meraih 300 poin dan total hadiah Rp100 juta di ajang POBSI Pool Circuit Seri II Yogyakarta 2023. Turnamen tersebut pun sudah resmi digelar hari ini, Senin (12/6/2023).

Seri III Yogyakarta ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya yang dilangsungkan di Jakarta pada Mei 2023 lalu. Rencananya, seri III ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 12-15 Juni di Bliss Pool, Yogyakarta.

"POBSI Pool Circuit 2023 ini adalah lanjutan dari POBSI Pool Circuit 2022 lalu, dimana pada tahun 2022 lalu berlangsung 5 circuit dan di tahun 2023 ini akan berlangsung 6 circuit," ujar Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, Senin (12/6/2023).

Fadil mengatakan jika turnamen ini hanya mempertandingkan atlet kelompok putra. Dimana hasil dari circuit ini akan diakumulasikan untuk memperbaiki nilai para atlet di peringkat nasional.

POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta 2023

"Untuk hari pertama dan kedua itu kualifikasi grup dengan sistem memperebutkan 7 kali kemenangan dan untuk hari ketiga sampai keempat sudah single eliminasi sampai final," paparnya.

Menurutnya, seri III ini akan berlangsung sengit. Dimana para atlet akan bersaing untuk meraih poin terbaik sekaligus menjadi ajang kualifikasi bagi atlet agar bisa masuk di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
