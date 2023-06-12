Advertisement
Coach Irwansyah Beberkan Penyebab Shesar Hiren Rhustavito Mundur dari Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:59 WIB
Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito memutuskan mundur dari ajang Indonesia Open 2023 yang sudah berada di depan mata. Menurut pemaparan kepala pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah, Vito absen karena dinilai belum siap untuk bertanding.

Sebagaimana diketahui, Vito menjadi salah satu pemain yang mundur dari Indonesia Open 2023 bersama ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Vito sendiri diketahui masih mengalami cedera sejak sebelum SEA Games 2023.

Vito terpaksa absen di beberapa turnamen tur Asia seperti Malaysia Masters, Thailand Open, dan Singapore Open. Kini Vito pun kembali absen di Indonesia Open yang merupakan turnamen keempat beruntun di tur Asia bulan ini.

Pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah

Irwanysah menjelaskan bahwa pemain berusia 29 tahun itu sejatinya sudah menunjukkan pemulihan yang baik. Namun, Irwansyah menilai Vito belum siap bertanding karena minim persiapan.

"Sebenarnya sudah banyak membaik, sudah membaik. Cuma karena kan persiapannya juga harus bagus kalau mau ikut di kejuaraan, jadi kita tarik saja karena percuma kan kalau enggak siap," ucap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Senin (12/6/2023).

