Saat Anthony Ginting Lepaskan Smash Petir 419 KPH Sukses Bikin Pebulu Tangkis China Ini Diam Mematung

SAAT Anthony Ginting lepaskan smash petir 419 KPH (kilometer per jam) sukses bikin pebulu tangkis China, Li Shi Feng, diam mematung akan dibahas Okezone di artikel ini. Momen tersebut terjadi pada babak perempatfinal Singapore Open 2023 yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Jumat (9/6/2023).

Pada laga itu, Anthony Ginting tampil dominan hingga mampu membuat Li Shi Feng kewalahan. Alhasil, tunggal putra nomor dua dunia asal Indonesia tersebut berhasil mengalahkan Li Shi Feng dalam tiga gim dengan skor akhir 21-13, 16-21, 21-12.

Menariknya, terdapat momen saat Anthony Ginting melepaskan smash petir 419 KPH yang sukses membuat pebulu tangkis China itu diam layaknya seperti mematung. Bagaimana tidak, smash keras dan cepat Anthony Ginting mampu membuat tunggal putra nomor 12 dunia itu tak berdaya.

Momen Anthony Ginting melepaskan smash petir 419 KPH yang membuat Li Shi Feng diam mematung itu pun viral di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram @fto.sports, smash 419 KPH yang dilakukan Anthony Ginting itu mendapatkan sorotan khusus.

“Smash keras bukan salah satu keunggulan Ginting, tapi sekalinya ngeluarin smash keras langsung 419 KPH,” tulis caption akun Instagram @fto.sports, dikutip Senin (12/6/2023).