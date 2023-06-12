Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Putri Top Dunia yang Dijuluki The Big Four Queens, Nomor 1 Andalan Jepang!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:51 WIB
4 Pebulu Tangkis Putri Top Dunia yang Dijuluki The Big Four Queens, Nomor 1 Andalan Jepang!
An Se Young termasuk ke dalam daftar pebulu tangkis putri top dunia yang dijuluki The Big Four Queens (Foto: PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pebulu tangkis putri top dunia yang dijuluki The Big Four Queens akan dibahas di sini. Bulu tangkis selalu melahirkan banyak atlet-atlet berprestasi yang penampilannya selalu membuat para penonton berdecak kagum.

Tidak hanya di nomor tunggal putra, persaingan ketat kerap hadir di sektor tunggal putri. Bahkan, tunggal putri andalan Indonesia yakni Gregoria Mariska Tunjung pun kesulitan untuk menembus 4 besar peringkat dunia.

Terdapat empat pebulu tangkis putri top dunia yang saat ini menduduki empat besar sehingga mendapat julukan The Big Four Queens dari pencinta bulu tangkis. Lantas, siapa sajakah keempat pebulu tangkis putri itu?

Berikut 4 Pebulu Tangkis Putri Top Dunia yang Dijuluki The Big Four Queens

4. An Se Young

An Se Young

Urutan keempat dalam daftar ini adalah An Se Young. An Se Young merupakan pebulu tangkis asal Korea Selatan yang juga memiliki julukan lain selain The Big Four Queens yakni Bocah Kematian.

Bagaimana tidak, dia memiliki catatan luar biasa meski masih berusia 21 tahun. Tercatat, dia telah mengemas 15 gelar juara dan tujuh runner-up di ajang BWF World Tour sejak 2019 hingga 2023. Bahkan, An Se Young saat ini menduduki peringkat kedua ranking BWF lewat koleksi 98,764 poin.

3. Chen Yufei

Chen Yufei

Berikutnya adalah Chen Yufei. Pebulu tangkis asal China ini turut termasuk dalam The Big Four Queens lewat pencapaian prestisiusnya selama berkarier sebagai pebulu tangkis.

Chen Yufei tercatat telah menorehkan 10 gelar juara dan 11 runner-up di BWF World Tour sejak 2018 hingga 2023. Atas pencapaiannya itu, Chen Yufei saat ini menduduki peringkat keempat dunia dengan mengoleksi 91,446 poin.

Halaman:
1 2
