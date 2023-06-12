Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:37 WIB
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
Tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen. (Foto: Instagram/anders_antonsen)
ANDERS Antonsen gagal pamer perut sixpack ala Jonatan Christie gara-gara Kodai Naraoka. Seperti yang diketahui, tunggal putra asal Denmark berhasil mengalahkan Kodai Naraoka di semifinal Singapore Open 2023.

Pebulutangkis peringkat 22 dunia itu sukses mengalahkan wakil Jepang yang berada di ranking empat dalam pertarungan sengit 3 gim. Pada gim pertama, Antonsen harus kalah terlebih dahulu dengan skor 19-21. Kemudian pada game kedua, giliran Antonsen yang berhasil menang dengan skor 21-16.

Pada game ketiga, aksi menegangkan terjadi saat Antonsen meraih match point. Kala itu, Antonsen melakukan netting yang membuat Naraoka mengarahkan bola ke sisi belakang.

Melihat bola keluar dan dirinya menang, Antonsen lantas langsung berlari dan memeluk sang pelatih. Tidak berhenti sampai disitu, Antonsen juga melepas jerseynya dengan maksud ingin pamer perut sixpack seperti yang pernah dilakukan Jonatan Christie saat memenangkan medali emas di Asian Games 2018 silam sebagai bentuk selebrasinya.

Anders Antonsen

Selebrasi emosional yang dilakukan Antonsen ini merupakan rasa syukurnya karena berhasil menjajaki final di turnamen resmi BWF. Seperti yang telah diketahui, selama lebih dari 18 bulan lamanya Antonsen tidak pernah sekalipun menembus partai final.

Namun tanpa disadari Antonsen, di sisi lain Naraoka telah mengangkat tangan untuk meminta challenge guna memastikan apakah bola benar-benar keluar atau tidak.

