Hubungan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Diisukan Retak, Herry IP: Mereka Baik-Baik Saja!

HUBUNGAN Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya diisukan retak, kepala pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi atau yang akrab disapa Herry IP angkat bicara. Herry IP menegaskan jika hubungan anak asuhnya itu baik-baik saja dan tidak ada masalah sedikit pun.

Sebagaimana diketahui, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya resmi mundur dari Indonesia Open 2023. Mundurnya pasangan berjuluk The Minions itu lantaran Marcus mengalami cedera di kaki kanannya sejak tampil di Singapore Open 2023.

Mundurnya Marcus/Kevin itu pun menimbulkan isu yang menyebut hubungan mereka mulai retak. Sejumlah rumor mengatakan jika Marcus dan Kevin mulai terpecah dari masalah komunikasi.

Akan tetapi, bicara soal komunikasi, Herry IP menegaskan kedua anak asuhnya itu tidak mengalami masalah sedikit pun. Dia menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari hubungan Marcus dan Kevin.

"Ya, biasa-biasa aja sih, mereka kan bukan pasangan baru, udah lama. Mungkin masyarakat melihatnya seperti itu, wajar-wajar aja ada pertanyaan seperti itu," ungkap Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Istora Senayan, Senin (12/6/2023).