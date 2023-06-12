Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jika Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sepakat Pisah, Herry IP Bakal Pecah Minions

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:31 WIB
Jika Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sepakat Pisah, Herry IP Bakal Pecah Minions
Ganda Putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Performa ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo tak kunjung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat adanya desakkan untuk memisahkan pasangan berjuluk Minions.

Menanggapi desakkan tersebut, pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) mengonfirmasi bahwa bisa saja rencana memisahkan Marcus/Kevin dapat terjadi. Namun, Herry IP baru mau memisahkan Minions jika Marcus dan Kevin sepakat berpisah.

Baru-baru ini bahkan Minions dipastikan absen dari ajang Indonesia Open 2023 yang sudah di depan mata karena cedera yang diderita Marcus Gideon. Melihat itu semua, Herry IP pun ditanyai mengenai skenario pemisahan Marcus dan Kevin.

"Ya memungkinkan sekali sih bisa pecah, bisa enggak. Karena harus komitmen dua pemain yang bersangkutan ini," ungkap Herry IP saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Herry IP (Foto: Bagas Abdiel/MPI)

"Kalau misalnya saya mau pisah mereka tapi mereka tidak mau kan tidak bisa juga. Jadi, harus komunikasi antara pelatih dan pemain harus berembuk terlebih dahulu," lanjutnya.

Mantan ganda putra nomor satu dunia itu memang sedang dalam kondisi yang cukup sulit. Mereka kerap terhenti di awal babak di setiap turnamen yang mereka ikuti.

Halaman:
1 2
