Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Open 2023: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito Mundur!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:49 WIB
Update Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Open 2023: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito Mundur!
Shesar Hiren Rhustavito dipastikan mundur dari Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

UPDATE daftar wakil Tanah Air di Indonesia Open 2023 sudah dirilis PBSI. Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito dipastikan absen lantaran mengalami cedera.

Sebagaimana diketahui, ajang bulu tangkis berlevel Super 1000 yakni Indonesia Open 2023 akan segera digelar. Tepatnya kompetisi itu akan dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta pada 13 hingga 18 Juni 2023.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Sejumlah pebulu tangkis top Indonesia pun siap tampil menggila di ajang tersebut. Namun, sangat disayangkan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito harus mundur akibat mengalami cedera.

Selain mundurnya dua wakil tersebut, sebanyak tiga pasangan promosi untuk tampil di Indonesia Open 2023. Adapun tiga pasangan yang dimaksud yakni Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari, Kelly Larissa/Ridya Aulia Fatasya, dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Sementara itu, absennya Shesar Hiren Rhustavito membuat sektor tunggal putra hanya mengirimkan tiga perwakilan. Mereka yakni Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Kemudian di sektor tunggal putri tidak mengalami sedikit pun perubahan. Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani masih menjadi andalan Indonesia di sektor tersebut.

Berikutnya, di nomor ganda putra akan diwakilkan lima pasangan terbaik Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian/Rian Ardianto, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Leo Rolly/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Shohibul Fikri, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement