Update Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Open 2023: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito Mundur!

UPDATE daftar wakil Tanah Air di Indonesia Open 2023 sudah dirilis PBSI. Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito dipastikan absen lantaran mengalami cedera.

Sebagaimana diketahui, ajang bulu tangkis berlevel Super 1000 yakni Indonesia Open 2023 akan segera digelar. Tepatnya kompetisi itu akan dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta pada 13 hingga 18 Juni 2023.

Sejumlah pebulu tangkis top Indonesia pun siap tampil menggila di ajang tersebut. Namun, sangat disayangkan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Shesar Hiren Rhustavito harus mundur akibat mengalami cedera.

Selain mundurnya dua wakil tersebut, sebanyak tiga pasangan promosi untuk tampil di Indonesia Open 2023. Adapun tiga pasangan yang dimaksud yakni Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari, Kelly Larissa/Ridya Aulia Fatasya, dan Adnan Maulana/Nita Violina Marwah.

Sementara itu, absennya Shesar Hiren Rhustavito membuat sektor tunggal putra hanya mengirimkan tiga perwakilan. Mereka yakni Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Kemudian di sektor tunggal putri tidak mengalami sedikit pun perubahan. Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani masih menjadi andalan Indonesia di sektor tersebut.

Berikutnya, di nomor ganda putra akan diwakilkan lima pasangan terbaik Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian/Rian Ardianto, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Leo Rolly/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Shohibul Fikri, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.