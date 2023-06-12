Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berkaca dari Kesuksesan di Indonesia Masters 2023, Jonatan Christie Siap Menggila di Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:16 WIB
Berkaca dari Kesuksesan di Indonesia Masters 2023, Jonatan Christie Siap Menggila di Indonesia Open 2023
Jonatan Christie (kanan) siap menggila di Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie bakal mentas di Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis asal Jakarta itu mengaku siap menggila seperti saat meraih juara Indonesia Masters 2023, Januari silam.

“Ya pastinya saya antusias. Karena baru beberapa bulan lalu main di Istora di Indonesia Masters 2023, dan pekan ini bertanding lagi di Istora untuk Indonesia Open, yang kita tahu semua ini adalah pertandingan terbaik di dunia dengan penonton yang luar biasa, Super 1000 juga,” kata Jonatan dalam konferensi pers di Istora Senayan, Senin (12/6/2023).

Jonatan Christie

“Jadi saya harap dengan pengalaman terakhir di Istora juara, itu jadi modal positif buat saya untuk bertanding di Indonesia Open 2023,” tambahnya.

Jonatan Christie menjadi salah satu pemain yang diandalkan di sektor tunggal putra. Ia turun bersama Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Shesar Hiren Rhustavito.

Namun, ekspektasi lebih tinggi ada dipundak Jojo -sapaan Jonatan. Pasalnya, pemain ranking enam dunia itu keluar sebagai juara ketika kali terakhir mentas di Istora Senayan dalam gelaran Indonesia Masters 2023.

