Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengenang Momen Duet Maut Kevin Sanjaya/Greysia Polii Permalukan Raksasa Bulu Tangkis China di Indonesia Open

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:18 WIB
Mengenang Momen Duet Maut Kevin Sanjaya/Greysia Polii Permalukan Raksasa Bulu Tangkis China di Indonesia Open
Mengenang Momen Duet Maut Kevin Sanjaya/Greysia Polii Permalukan Raksasa Bulu Tangkis China di Indonesia Open. (Foto: PB Djarum)z`
A
A
A

MENGENANG momen duet maut Kevin Sanjaya/Greysia Poliii permalukan raksasa bulu tangkis China di Indonesia Open dapat Anda ketahui di artikel ini. Indonesia Open 2023 kini di depan mata, tepatnya akan berlangsung pada 13-18 Juni 2023.

Turnamen super 1000 itu pun selalu menyajikan aksi-aksi menarik, salah satu yang paling dikenang adalah momen ketika duet Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Greysia Polii dipasangkan pada Indonesia Open 2014.

Duet dadakan tersebut mampu menghibur publik Istora Senayan kala itu. Apalagi, meski baru dipasangkan, Kevin/Greysia mampu membuat kejutan dengan mempermalukan raksasa bulu tangkis asal China, yakni Zhang Nan/Zhao Yunlei di Indonesia Open 2014 tersebut.

PBSI membuat gebrakan unik kala Indonesia Open 2014 berlangsung. Mereka mendaftarkan Kevin/Greysia sebagai ganda campuran Indonesia di turnamen tersebut.

Padahal kala itu Kevin dan Greysia tak pernah berpasangan sebelumnya. Kevin diketahui merupakan spesialis ganda putra Indonesia dan kala itu berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon.

Kevin Sanjaya/Greysia Polii di Indonesia Open 2014

Sementara Greysia merupakan atlet ganda putra Indonesia. Ia pernah bermain dengan banyak rekan, termasuk Apriyani Rahayu yang sukses mempersembahkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Keputusan PBSI menggabungkan Kevin dan Apriyani pun berhasil menjadi sebuah hal baru di Indonesia Open 2014. Menariknya, mereka bahkan sanggup mengalahkan ganda campuran terbaik asal China saat itu, yakni Zhang Nan/Zhao Yunlei dengan permainan tiga gim di babak pertama turnamen tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement