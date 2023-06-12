Mengenang Momen Duet Maut Kevin Sanjaya/Greysia Polii Permalukan Raksasa Bulu Tangkis China di Indonesia Open

MENGENANG momen duet maut Kevin Sanjaya/Greysia Poliii permalukan raksasa bulu tangkis China di Indonesia Open dapat Anda ketahui di artikel ini. Indonesia Open 2023 kini di depan mata, tepatnya akan berlangsung pada 13-18 Juni 2023.

Turnamen super 1000 itu pun selalu menyajikan aksi-aksi menarik, salah satu yang paling dikenang adalah momen ketika duet Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Greysia Polii dipasangkan pada Indonesia Open 2014.

Duet dadakan tersebut mampu menghibur publik Istora Senayan kala itu. Apalagi, meski baru dipasangkan, Kevin/Greysia mampu membuat kejutan dengan mempermalukan raksasa bulu tangkis asal China, yakni Zhang Nan/Zhao Yunlei di Indonesia Open 2014 tersebut.

PBSI membuat gebrakan unik kala Indonesia Open 2014 berlangsung. Mereka mendaftarkan Kevin/Greysia sebagai ganda campuran Indonesia di turnamen tersebut.

Padahal kala itu Kevin dan Greysia tak pernah berpasangan sebelumnya. Kevin diketahui merupakan spesialis ganda putra Indonesia dan kala itu berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon.

Sementara Greysia merupakan atlet ganda putra Indonesia. Ia pernah bermain dengan banyak rekan, termasuk Apriyani Rahayu yang sukses mempersembahkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Keputusan PBSI menggabungkan Kevin dan Apriyani pun berhasil menjadi sebuah hal baru di Indonesia Open 2014. Menariknya, mereka bahkan sanggup mengalahkan ganda campuran terbaik asal China saat itu, yakni Zhang Nan/Zhao Yunlei dengan permainan tiga gim di babak pertama turnamen tersebut.