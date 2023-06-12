Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Juara French Open 2023 dan Lewati Rekor Grand Slam, Rafael Nadal Kirim Pesan Berkelas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:00 WIB
Novak Djokovic Juara French Open 2023 dan Lewati Rekor Grand Slam, Rafael Nadal Kirim Pesan Berkelas
Novak Djokovic menangkan French Open 2023 (Foto: REUTERS)
NOVAK Djokovic juara French Open 2023 dan lewati rekor Grand Slam, Rafael Nadal kirim pesan berkelas. Petenis asal Spanyol itu pun memberi selamat kepada Djokovic.

Novak Djokovic keluar sebagai juara French Open 2023 setelah mengalahkan Casper Ruud di laga final. Dia menang dengan skor 7-6(1), 6-3, dan 7-5 dalam 3 jam 16 menit di lapangan Philippe Chatrier, Stade Roland Garros, Minggu (11/6/2023) malam WIB.

Rafael Nadal

Itu merupakan gelar Grand Slam ke-23 bagi Djokovic sepanjang kariernya. Dengan torehan tersebut, dia melewati rekor Rafael Nadal yang telah mencatatkan 22 gelar.

"Selamat atas pencapaian luar biasanya, Novak Djokovic," ucap Nadal melalui akun Twitter pribadinya di @RafaelNadal, Minggu (11/6/2023). 

"Angka 23 itu terlihat mustahil untuk dipikirkan beberapa tahun lalu dan kini kamu berhasil meraihnya. Nikmatilah momen ini bersama keluarga dan tim," tulisnya.

