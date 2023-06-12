Hasil Final French Open 2023: Novak Djokovic Raih Gelar Juara Usai Tumbangkan Casper Ruud

HASIL final French Open 2023 akan dibahas di sini. Novak Djokovic sukses keluar sebagai juara setelah menumbangkan petenis Norwegia, Casper Ruud, dengan skor 7(7)-6(1), 6-3, dan 7-5.
Duel di lapangan utama Stade Roland Garros, Paris, Minggu (11/6/2023) malam WIB tersebut berlangsung selama 3 jam 16 menit. Dengan ini, Djokovic sukses memenangkan gelar French Open ketiganya sepanjang karier.
Ruud secara mengejutkan sempat unggul 3-0 terlebih dahulu pada awal set pertama. Namun, secara perlahan, Djokovic mampu bangkit dan kemudian menyamakan kedudukan menjadi 4-4.
Kedua petenis sempat bergantian meraih poin hingga akhirnya skor imbang pada 6-6. Djokovic akhirnya sukses meraih set pertama dengan kemenangan 7-1 pada tie break.
Di awal set kedua, Djokovic langsung tancap gas dengan unggul 3-0. Ruud berupaya bangkit dan sukses mencuri dua poin, namun masih tertinggal 2-4 dari petenis nomor tiga dunia tersebut.