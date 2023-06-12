Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final French Open 2023: Novak Djokovic Raih Gelar Juara Usai Tumbangkan Casper Ruud

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |00:24 WIB
Hasil Final French Open 2023: Novak Djokovic Raih Gelar Juara Usai Tumbangkan Casper Ruud
Novak Djokovic sukses menangkan French Open 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL final French Open 2023 akan dibahas di sini. Novak Djokovic sukses keluar sebagai juara setelah menumbangkan petenis Norwegia, Casper Ruud, dengan skor 7(7)-6(1), 6-3, dan 7-5.

Duel di lapangan utama Stade Roland Garros, Paris, Minggu (11/6/2023) malam WIB tersebut berlangsung selama 3 jam 16 menit. Dengan ini, Djokovic sukses memenangkan gelar French Open ketiganya sepanjang karier.

Novak Djokovic

Ruud secara mengejutkan sempat unggul 3-0 terlebih dahulu pada awal set pertama. Namun, secara perlahan, Djokovic mampu bangkit dan kemudian menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Kedua petenis sempat bergantian meraih poin hingga akhirnya skor imbang pada 6-6. Djokovic akhirnya sukses meraih set pertama dengan kemenangan 7-1 pada tie break.

Di awal set kedua, Djokovic langsung tancap gas dengan unggul 3-0. Ruud berupaya bangkit dan sukses mencuri dua poin, namun masih tertinggal 2-4 dari petenis nomor tiga dunia tersebut.

