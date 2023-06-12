Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!

UPDATE prediksi ranking BWF usai Anthony Ginting juara Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis asal Indonesia itu makin menipiskan jarak dari tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen.

Anthony Ginting baru saja sukses memenangkan Singapore Open 2023. Pada laga final yang dimainkan pada Minggu (11/6/2023) sore WIB, Ginting mengalahkan Anders Antonsen dengan skor 21-16 dan 21-13.

Ajang itu tidak diikuti oleh Viktor Axelsen, sang tunggal putra nomor 1 dunia, karena dia sedang menepi akibat cedera. Axelsen memang telah melewatkan beberapa turnamen terakhir setelah mengalami cedera di Piala Sudirman 2023 bulan Mei lalu.

Berkat keberhasilan ini, Anthony Ginting pun bakal mendapatkan tambahan 11.000 poin. Dengan tambahan poin tersebut, Ginting makin mendekati posisi pertama di ranking BWF.

Setelah kemenangan di Singapore Open 2023, raihan poin Ginting diperkirakan 92.811 poin. Dia terpaut sekitar 10 ribu poin dari Axelsen, yang memiliki 103.005 poin.

Ginting masih akan berada di peringkat kedua. Namun, bukan tidak mungkin jika raihan poinnya melampaui Axelsen setelah Indonesia Open 2023 yang akan digelar pekan ini.